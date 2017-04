Sobre el mediodía del miércoles el Intendente Cecilio Salazar recibió en su despacho a la Directora Provincial de Minería, Carola Patané. El encuentro sirvió para terminar de concretar la instalación de una sede de dicha dirección provincial en nuestra ciudad.

La decisión de contar con la oficina de control ya está tomada, se utilizará una dependencia de la Dirección de Turismo y se inaugurará en 15 días.

“En principio quiero agradecer al Intendente ya que desde el primer momento que tomamos contacto con el municipio fueron muy predispuestos para con nosotros, ya que es muy importante para la provincia poder tener este tipo de vínculo con los municipios que tienen minería”, señaló Patané en el aire de FM Génesis.

“Nosotros nos ocupamos de la minería no metalífera y para sorpresa de muchos nuestra provincia es la más metalífera del país. No hablamos del valor sino de la cantidad de toneladas que se extraen mensualmente, no solo de cemento y cal, sino de arena, de río y de mar”.

“Nos encontramos con un municipio que está a favor de los controles. El Intendente está muy interesado en que esto se concrete rápido así que en 15 días ya nos podríamos estar instalando”, confirmó la funcionaria.

“Lo que hacemos nosotros es controlar nuestros recursos porque son de la Provincia de Buenos Aires y está en nosotros hacerlo porque somos un organismo de control”. “Hay nueve municipio que están nucleados en el Conindelta y ya venimos teniendo reuniones con las cámaras para ir acelerando los pasos”, señaló Patané.