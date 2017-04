Detiene a joven acusado de abusar de su hermana de 13 años

Mediante un operativo conjunto desarrollado por personal de la Comisaría San Pedro y Sub DDI Baradero-San Pedro, se logró detener a un joven de 19 años quien había sido denunciado a principios del año pasado por un caso de abuso sexual cuya víctima resultó ser una hermana suya de tan solo 13 años.

La investigación estaba en curso y los resultados de la entrevista en Cámara Gesell fueron tan contundentes que alcanzaron para que la Fiscal Viviana Ramos solicitara la detención del acusado y desde el Juzgado de Garantías nº 1 a cargo de la Dra. María Laura Vázquez se hizo lugar al pedido.

En la tarde del miércoles, personal de la Sub DDI Baradero-San Pedro a cargo del Sub Comisario Cerdeyra, tras diligenciar diferentes tareas investigativas y reunir elementos de pruebas junto a numerarios de la Comisaria local, a cargo del Sub Comisario Juan Catalano, lograron concretar la detención de Jonathan David “N” (se reserva el apellido para no identificar a la víctima), quien se encontraba en la casa de un amigo, sobre la calle Liniers al 400.

La causa fue caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas agravadas y corrupción de menores agravada. El acusado quedó alojado en la Comisaría local aguardando ser trasladado en cuanto se genere cupo, en alguna Unidad Penal de la región.