El nuevo Presidente y Vice-Presidente de la Liga Deportiva Infantil, Eduardo Oilher y Mauricio Laserna respectivamente, dialogaron por primera vez ante los medios en el primer programa de “Fútbol al Toque” que se emite por FM Génesis los sábados por la noche.

En la charla tocaron diferente cuestiones, cómo se sienten en ésta nueva función que les toca cumplir, cómo se encontraron a la Liga, los detalles del salón que construyo casi en su totalidad la gestión de Jorge Baca, el curso de DT que comenzó el pasado miércoles, la selección 2006 y los nuevos proyectos que tienen en carpeta: curso de árbitro y regulación de fichajes.

NUEVA COMISIÓN Y EL COMIENZO

Eduardo Oilher: “La comisión está conformada por 14 personas de distintos clubes, se buscó el consenso para armar la comisión preguntando quién podía y quería participar, y ahora nos estamos reuniendo una vez por semana”, y además remarcó el Presidente: “Nos encontramos con mucho trabajo, por suerte la gente que se fue nos dio el primer empujoncito”

Mauricio Laserna: “Estamos aprendiendo a manejar esto, trabajamos mucho entre el grupo de trabajo que logramos armar con Eduardo para poder empezar el campeonato por los chicos, con ganas de hacer cosas nuevas y mejorar lo que estaban bien”, y agregó: “La experiencia de trabajar en clubes nos da la tranquilidad y la experiencia que sirve mucho”

LA IDEA DE SER PARTE DE LA CD

ML: “De entrada fue difícil, después nos dimos cuenta que había buena voluntad por los anteriores dirigentes, nuestro objetivo fue entrar a colaborar, a renovar un poco” – “Hoy estamos encaminado y cada vez con más confianza porque vamos entendiendo bien el tema, siempre sabiendo que están en juego los clubes y los chicos”

EO: “La idea no era una renovación completa, pero se terminó dando así”

COMO SE ENCONTRARON LA LIGA

EO: “Nos encontramos con una liga que se manejaba con una libretita, y con la tecnología que tenemos y la posibilidad de manejarnos tecnológicamente nosotros de entrada estamos cambiando algunas cosas y estamos esperando que se cierre el libro de pases para dar marcha con otras cosas”

EL SALÓN DE LA LIGA

ML: “El salón está casi terminado, faltan detalles finales, vidrios, piso, terminar los baños, la idea es terminarlo, que se puedan dar distintos cursos dentro de la liga, que los clubes lo puedan usar y además pintar la Liga para darle otra imagen”

CURSOS

EO: “En un principio era arrancar el jueves, pero como fue feriado lo arrancamos un día antes”

“Este año el profesor será Mariano Arnal, nos pidió que le consiguiéramos instalaciones de los clubes, porque la idea es hacer una parte teórica y una parte práctica, las cuatro primeras clases serán en El Porvenir y las restantes se irá viendo en distintos clubes”

“El curso cuenta con dos niveles, uno inicial avocado al comienzo del niño en el Fútbol Infantil, que será obligatorio para poder dirigir, y el segundo nivel es más apuntado a las categorías más grandes porque se utiliza otros términos y otros tipos de entrenamiento”

“La idea es darle herramientas a los profes, que puedan desarrollar un planeamiento de lo que es la práctica, el grupo”

“Lo llamamos a Mariano, nos presentó un proyecto, nos pareció interesante, se consensuó en la Comisión y le dimos para adelante”

“La idea también es arrancar un curso de árbitro en el futuro, buscando chicos”

EL INCIDENTE EN BARADERO

EO: “Es lamentable lo que pasó, no hay salir del eje que son chicos, ellos se reflejan en nosotros, estás cosas no pueden suceder y espero que no vuelva a ocurrir porque es un espectáculo lamentable y no es está bueno darle esos ejemplos a los chicos”

FICHAJES

ML: “Es un objetivo nuestro, a buscar una forma de regularlo porque se termina vaciando clubes de nenes y se complica”, y además contó: “Queremos encontrar la forma de ponerle un cupo por año a las categorías de pases para que no se desarmen las categorías, es triste que pase eso, parar un poco con él me voy y quedo”

EO: “El objetivo es que los chicos jueguen, formar jugadores, todos trabajan para ganar pero no es a cualquier precio, la idea es primer formar al chico, sacarlo de la calle, darle contención y si ganas bien y si no, el sábado siguiente tenes revancha”

SELECCIÓN

EO: “La idea nuestra en un principio es que haya 2 selecciones, nos parecía injusto que sea sólo una porque 200 chicos por categoría aproximadamente viajan 12”

“Este año no podrá ser posible porque sólo nos han reservado una plaza, para el año que viene es una posibilidad”