La tradicional estructura masculina que supo tener Prefectura Naval Argentina pareció comenzar a quebrarse cuando unos meses atrás dos mujeres fueron designadas capitanes de dos guardacostas.

Una de ellas es la Oficial Principal Julieta Roig, quien a los 5 años llegó a vivir a San Pedro y nunca más se fue. Estudió y se formó en nuestra ciudad pero el destino quiso que cumpla un rol fundamental como funcionaria y escriba su nombre como la segunda mujer en ser elegida para tan alto cargo.

“Ahora estoy en San Antonio Oeste, que es donde tiene puerto de asiento el barco, pese a que el barco está en Mar del Plata todavía”, contó la Oficial Principal Julieta Roig en el aire de FM Génesis donde brindó una extensa entrevista.

“Estoy ansiosa de cumplir mi función en el guardacostas 69 Río Paraná. Me trae mucha nostalgia el nombre Río Paraná, cuando vi cómo se llamaba la embarcación dije esto es destino”.

En un tramo de la nota, Roig contó cómo llegó a incorporarse a Prefectura: “Fue gracias al padre de mi mejor amiga, Pamela Zubiete, que es un ayudante retirado y me lo metía en la cabeza cada vez que podía. En uno de los años de secundaria estuvo el guardacostas Mandubí ahí en San Pedro, lo fui a visitar y ahí quedé enamorada de la función”.

“A los 5 años llegue a San Pedro desde Mendoza, hice la primaria en la Escuela 6, la secundaria hice un año en la técnica y después en la escuela normal donde terminé en el años 2003”, afirmó. “En 2004 más o menos, rindo para entrar a Prefectura en Zárate y logré ingresar. Ahí estuve tres años que son presenciales en el Instituto de Formación, y en el año de pasantía me tocó la suerte de estar en los puntos más sur del país, en Ushuaia”.

“Ushuaia es donde empieza y termina todo, es fuerte el lugar, transmite mucho porque además es Capital de Islas Malvinas. Ahí estuve 4 años”.

“Es donde conocí a quien mi esposo, nos casamos en San Pedro en el 2010 y lamentablemente él falleció al mes y medio, pero me dejó a mi hijo Agustín Alejandro, que también nació en Ushuaia el mismo día de mi cumpleaños”, recordó emocionada Julieta Roig.

“Mi marido, que también era de Prefectura, tuvo un accidente con monóxido de carbono en calafate y falleció”.

“Después me tocó ir a la Escuela Superior a hacer la especialización donde logré entrar a orientación en navegación, me recibí con el segundo promedio y me tocó el primer destino en un guardacostas de navegación marítima que es el guardacostas Derbes, con puerto de asiento en Puerto Madryn, ahí estuve un año”.

“Me dieron el cargo de Primer Oficial en un buque de las mismas características del que estoy ahora, en el Martin García, yo soy la primer capitán mujer en este guardacostaa porque en simultáneo designaron a quien sería la primera mujer, que es Analía Bigiano, o sea que somos las dos primeras mujeres pero ella por ser más antigua en la carrera tuvo la prioridad”, destacó Roig.

Sobre el cierre de la nota, la funcionaria se refirió a su hijo Agustín Alejandro y las sensaciones que le generan estar afuera de su casa: “Él me dice… mamá se va al barquito, pero él siempre entendió, y me espera contento”. “La sensación de llegar y ver que te están esperando es única. Me pasaba en Madryn cuando escuchaba los gritos de mamá… mamá” dijo emocionada.