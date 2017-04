Mientras prepara su espectáculo para las vacaciones de invierno, el show de Cantando Con Adriana llega a San Pedro de la mano del programa AcercArte. La reconocida artista presentará su show infantil en la tarde del domingo, en el escenario mayor montado en el Paseo Público Municipal a partir de las 16.30 horas.

Como previa de lo que será su presencia en la ciudad, Adriana habló en el aire de FM Génesis y adelantó que ofrecerá a toda la familia mediante su show de primerísimo nivel.

“Estamos muy felices de poder llevar el musical a San Pedro, todas las canciones, los personajes y hacer bailar a toda la familia”, contó Adriana durante la entrevista.

“Hay que cantar, hay que encontrarse con ese niño interior que uno lleva adentro”.

“Vamos con todo a San Pedro, nos encanta poder llevar nuestra musica a todos lados y ver como la familia entera nos recibe”, destacó.

“Llevamos todo, el sapo, la sapa, el chancho Cholito, los concejos, los monos, llevamos una linda producción para pasar una buena tarde”.

“Soy una agradecida y no paro una función de lagrimear cuando salgo del escenario, porque ves a los chicos gritándote, con sus chupetes, sus dibujos, los abrazos, nadie manda a un nene ahí por obligación, es un sueño y una bendición para mí”, afirmó la artista.

“Conozco San Pedro, he ido a pasear, me gusta mucho y a lo mejor me quedó algún día más”.