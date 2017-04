La llegada del programa AcercArte a San Pedro, no solo trae música sino también teatro, y una de las obras más atractivas y esperadas es Shakespeare, protagonizada por Juan Gil Navarro.

La obra, que comenzará el domingo 30 a las 21.30 horas en el MEC La Palma, es un viaje de precisa belleza por los fragmentos de "Hamlet", "Otelo", "Ricardo III" y otros textos del gran escritor inglés.

La propuesta consiste en poder transitar aquellos textos que reflexionan sobre las pasiones humanas, a través de un hilo conductor temático, no cronológico. No se trata de una sucesión de personajes sino más bien del diálogo conjunto de todas esas voces.

“Mi expectativa es que la gente se acerque a escuchar Shakespeare, que durante tanto tiempo se ha hecho tan mal, y de una manera tan culturosa y no cultural, y que digan… ha, yo puedo entender Shakespeare? Y resulta que estos textos se escribieron hace 400 años y son muy actuales… esas mi expectativa”, explicó en el aire de FM Génesis.

“A mí lo que me tienta y me gusta es cuando hay un buen grupo de trabajo”. “Yo sé que nosotros tenemos el rol de ser entretenedores pero también debemos hacer un poquito de fuerza y ayudar a pensar”.

TODO EL PROGRAMA

Sábado 29/4

15.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

15.00 h – CINE MÓVIL: Angry Birds, la película (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 97’.

15.30 h – BIBLIOTECA: Yo me animo a los libros de grandes: El Quijote – Taller de lectura recreativa con juegos teatrales, a cargo de Leticia Valls y Nancy Estéfano Pérez.

16.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Duración: 26’.

16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h – INFANTILES: Rayos y Centellas.

17.30 h – STAND UP: Juan Acosta.

18.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

18.00 h – CINE MÓVIL: Kryptonita (Adultos) – Argentina, 2015, 80’. Con Juan Palomino, Diego Velázquez, Pablo Rago.

18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h – ARTES PLÁSTICAS: Milo Lockett te enseña – Taller de pintura para niños a partir de 4 años. Cupo limitado, por orden de llegada. Las entradas se retiran el mismo día de la actividad desde las 15 h en el Puesto de Informes de Acercarte hasta agotar capacidad. Se entregarán como máximo dos por adulto y cada una será válida para un niño. Sin excepción.

19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h – MÚSICA: Miranda!

21.30 h – TEATRO: Entre nosotros – Con Graciela Borges. En el MEC La Palma, Belgrano 961. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).

Cantando con Adriana, el show para los más chicos.

Domingo 30/4

15.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.

15.00 h – CINE MÓVIL: La era del hielo 5: Choque de mundos (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 94’.

15.30 h – BIBLIOTECA: Los LibroYasos: La historia del libro – Espectáculo teatral infantil.

16.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h – INFANTILES: Cantando con Adriana.

17.30 h – STAND UP: Reíd Mortales Comedy Band.

18.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Duración: 26’.

18.00 h – CINE MÓVIL: Me casé con un boludo (Adultos) – Argentina, 2016, 110’. Con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h – BIBLIOTECA: ¿Qué leen los escritores? – Charla con Federico Andahazi.

19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.

19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h – MÚSICA: Soledad.

21.30 h – TEATRO: Shakespeare. Todos y ninguno. Con Juan Gil Navarro. En el MEC La Palma, Belgrano 961. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).