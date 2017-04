El público sampedrino, conocedor y acostumbrado a los grandes eventos, se volcó masivamente a los espacios donde el programa AcercArte presentó cada una de las propuestas. San Pedro fue la edición número 65 del evento provincial y la primera jornada brilló en todas partes.

El broche de oro del sábado se lo colocaron el grupo electro pop Miranda y la obra de teatro protagonizada por la actriz Graciela Borges, quienes estuvieron a cargo del cierre de la primera jornada con un lleno total.

Cada una de las actividades se desarrolló ante un lleno total, calculándose que unas 50.000 personas disfrutaron de las diversas actividades que se ofrecieron en el Paseo Público Municipal y el MEC La Palma.

La primera jornada comenzó con el Cine 360° y la proyección de Viaje salvaje a la Tierra y el Cine Móvil con la película Angry Birds. La Biblioteca con la presentación de “Yo me animo a los libros de grandes: El Quijote, un taller de lectura recreativa con juegos teatrales, a cargo de Leticia Valls y Nancy Estéfano Pérez.

Más tarde, en Cine 360°, se proyectó Pink Floyd – The Dark Side of the Moon, mientras que le siguieron la presentación de Danza Urbana: Twister de letras, el show infantil Rayos y Centellas y el Stand Up a cargo del actor Juan Acosta.

En el Cine Móvil se proyectó la película Kryptonita y el taller de pintura para niños a cargo del reconocido artista Milo Lockett.

Ante una multitud, donde se calcula que más de 35.000 personas accedieron al escenario ubicado a espaldas al río Paraná, el grupo Miranda ofreció un espectacular show; mientras que en el MEC La Palma, la obra “Entre nosotros”, con Graciela Borges, cerró la primera jornada del AcercArte en San Pedro.

EL PROGRAMA DEL DOMINGO

15.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.

15.00 h – CINE MÓVIL: La era del hielo 5: Choque de mundos (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 94’.

15.30 h – BIBLIOTECA: Los LibroYasos: La historia del libro – Espectáculo teatral infantil.

16.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’.

16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras.

16.30 h – INFANTILES: Cantando con Adriana.

17.30 h – STAND UP: Reíd Mortales Comedy Band.

18.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Duración: 26’.

18.00 h – CINE MÓVIL: Me casé con un boludo (Adultos) – Argentina, 2016, 110’. Con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana.

18.30 h – BIBLIOTECA: ¿Qué leen los escritores? – Charla con Federico Andahazi.

19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’.

19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

20.00 h – MÚSICA: Soledad.

21.30 h – TEATRO: Shakespeare. Todos y ninguno. Con Juan Gil Navarro. En el MEC La Palma, Belgrano 961. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).