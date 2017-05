Una secuencia de ilícitos se viene dando en los últimos días, principalmente en la zona rural y localidades del partido. En la madrugada del miércoles una familia de comerciantes de Río Tala fue víctima de un violento asalto mientras dormían.

El episodio se originó en la casa de la familia Lobbe, propietarios de la única farmacia que posee la localidad sobre la calle San Martín.

“Quedamos muy mal”, comenzó contando Eva Orrego de Loobe, la damnificada, en el aire de FM Génesis.

“Fue, más o menos, a las cinco y media, seis de la mañana. Yo estaba en la pieza con mi mamá, despiertas, y yo pensé que era mi marido que pensó que nos pasaba algo porque él estaba en el otro dormitorio, pero veo una linterna, levanto la cabeza y veo a dos muchachos parados que nos enfocaban y nos dicen que es un asalto”.

“Quédense tranquilas que no las vamos a matar, nos dijeron. Ahí me tuve que levantar y dirigirme hasta la farmacia y ahí darle todo lo que tenía de plata”, dijo angustiada la mujer.

“Nos amenazaban constantemente, nos pedían más plata, y en la otra pieza a mi marido le pegaron con una llave inglesa en la cabeza y lo ataron”.

“Después revolvieron todo, buscaban más plata y nos decían que nos iban a cortar los dedos y la lengua. A mi mamá, una mujer de 80 años también la amenazaban. Fue un momento malísimo para nosotros”, aseguró.

“Uno estaba encapuchado pero el otro parece que no. A la casa entraron dos, no sé si había otro afuera y tampoco escuchamos en qué andaban”.

“Para irse nos dejaron a los tres encerrados. Esperamos hasta que no escuchamos ruido y salimos, pero antes de irse siguieron revolviendo todo. Después salimos por la ventana del dormitorio”, expresó Eva.

“Pienso que algún dato sobre nuestros movimientos tenían, pero nunca me imaginé que esto me iba a pasar en Río Tala, 35 años hace que estamos con la farmacia y nunca nos había pasado nada.

“No tengo más ganas de seguir trabajando, no sé qué vamos a hacer con la farmacia, yo di todo por Río Tala, y ahora no me siento nada bien. Es un momento donde uno se siente muy impotente, donde no se sabe por dónde empezar”, señaló la mujer angustiada.