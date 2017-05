Lejos del ruido de los grandes escenarios, sentado a la vera del río Paraná, la palabra más que autorizada de Ricardo Caruso Lombardi para repasar la actualidad del fútbol argentino.

Acompañado por su familia, el director técnico pasará unos días en el imponente Marinas & Resort del Howard Johnson, y prometió conocer San Pedro, de quien le hablaron muy bien.

Preguntó sobre los productos típicos de la ciudad y se asombró cuando le explicaron qué eran una ensaimada, aunque será difícil que la cambie por el asado que un amigo sampedrino le prometió para este fin de semana.

En la misma mañana fue invitado por los presidentes de Paraná y Mitre a presenciar el clásico de la ciudad donde destacó que desde ligas como estas salieron muchos jugadores.

“Vine a pasar unos días en el Marinas, hay una pareja de abogados amigos que me dijeron de venir a comer un asado así que me voy a quedar unos días. En San Pedro había estado, ya había venido otra vez a dar una charla con el Bambino Veira, pero fue un viaje relámpago”, dijo el entrenador en una entrevista realizada en el aire de FM Génesis.

“En estas ligas siempre se rescatan chicos de los pueblos, hay buenos jugadores, he tenido suerte de ver a varios que después llegaron a primera”, confesó.

Sobre la suspensión de la suspensión de cuatro meses a Leonel Messi expresó… “Es una risa, la sanción a Messi, una risa. Es ídolo mundial, atrás suyo hay muchas cosas, mucha plata en juego y él mueve montañas, si clasifican cinco, sino seis, sino siete no sé, pero Argentina va a ir al mundial”.

“Es muy desprolijo todo, hubiera sido mejor que le dieran una fecha o esperar un tiempo determinado y después levantar la sanción, pero de cuatro a nada, es muy desprolijo. Más allá de que sea argentino y nos guste que juegue, pero es una falta de respeto hacia el futbol en sí”.

Caruso Lombardi, quien en alguna oportunidad se postuló para ocupar el cargo de “DT” de la selección nacional, también opinó sobre la designación del nuevo entrenador: “Sampaoli es más de lo mismo, ojalá que no nos vengan a engrupir con los partidos amistoso y poner a todos los pibes que están jugando bien ahora, y cuando empecemos a jugar las copas a ver si vamos a jugar siempre con los mismos o vamos a cambiar alguno nada más, pero indudablemente Sampaoli llega de la mano de Messi”, agregó.

“Si es lo que a la selección le conviene habrá que empujar todos parejos, pero que no sea más de lo mismo porque va a correr la misma suerte que los técnicos anteriores, que se terminaron yendo todos”.

También se refirió a la llegada de “Chiqui” Tapia a la presidencia de la AFA: “Veremos que hace. El “Chiqui” es del ascenso, para la gente del ascenso es un golazo, porque si no se habría perdido el ascenso, pero estando él me parece que ahora el ascenso tiene una fuerza que no debería haber perdido con otro presidente”, resaltó.

“Hay varias desprolijidades en AFA, como las de la programación de este fin de semana, los horarios, Boca y River a la misma hora, el viaje del sub 20, son cosas que son elementales, pero es el país en el que vivimos que siempre fue desorganizado”.

Actualmente, Caruso Lombardi no dirige y se sumergió en el mundo del periodismo deportivo, donde aseguró sentirse cómodo y con pocas ganas de ponerse otra vez el buzo de “Dt”: “Si no puedo hacer nada mejor, es insoportable el sistema, no tengo ganas de hacerme mala sangre. Con la radio y la tele estoy tranquilo, estoy con Liberman en Fox y tengo muchos eventos de liderazgo, de motivación, de la parte anímica. Si le agarro la mano a eso no se vuelvo a dirigir”, afirmó.

“Estuve 10 años en primera y más el ascenso, estuve en Emiratos Árabes, estuve en lugares muy lindo, así que muchas ganas de volverme loco no tengo”.