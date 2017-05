Por segunda vez desde que asumió como ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, La Dra. Zulma Ortíz visitó la ciudad. Lo hizo minutos antes del mediodía del martes y para recorrer el Hospital “Emilio Ruffa”.

La funcionaria fue recibida por el Secretario de Salud Dr. Edgar Britos, el Director del nosocomio, Dr. Guillermo Sancho y el Dr. José Herbas, titular de la guardia.

La recorrida se puntualizó sobre las obras recientemente inauguradas como la ampliación del área de pediatría y el shock room construidos sobre el sector de la guardia.

“Me emociona que en tan poco tiempo se vean tantos avances, la otra vez que me tocó visitar la ciudad la salud pasaba por una crisis, obviamente todavía nos queda mucho por hacer”, destacó la ministra.

“En la provincia de Buenos Aires hay un serio déficit en todo lo que hace en la atención de la emergencia, sobre todo pre hospitalario por eso la creación de un sistema con el Same”.

“Celebramos que el Same pueda extenderse a San Pedro, la gente que va a utilizar este equipamiento va a ser capacitada y vamos hacia un sistema integrado que no solo facilite la atención pre hospitalaria sino que también mejore el sistema de derivación que en muchos casos es un dolor de cabeza y una gran angustia que sufren los equipos de salud cada vez que se necesita derivar a una persona a otro hospital por no contar con la complejidad”.