A pocas horas de haber sido confirmado en el cargo, el flamante Director de Deportes habló de la propuesta y el desafío que pone en marcha en los próximos días.

Recordó sus días como atleta junto al “profe” José Luis Franzoia en el Estadio Municipal, y aseguró que apuesta todo a esta nueva etapa en su vida.

“Tengo la vocación de servicio y me gusta llegar a los lugares donde se necesita dar una mano”, dijo el profesor Luis María Rodríguez en el programa Primera Plana de Sábado (FM Génesis).

“Lo hice toda la vida y lo sigo haciendo en la actualidad con mi actividad que son las danzas, y en este caso no va a ser la excepción”.

“Llego a un área donde mucha gente no me relaciona y entiendo que me atañen con la cultura, pero lo de ahora es una actividad y un desafío para mí, que lo acepté porque tengo la energía y la honestidad como para hacer bien las cosas”, resaltó.

“Quiero llegar a los lugares a donde no se está llegando con el deporte. Cuando el Intendente me pidió el proyecto hizo hincapié en esto, que es le llegar a los barrios”.

“Hay proyectado al utilización de playones deportivos y la recuperación de espacios en desuso para poder utilizar con los vecinos que no tienen acceso a las actividades deportivas”, dijo Rodríguez.

“Me interesa que los chicos de los barrios se relacionen con el atletismo y poder concretar las olimpiadas sampedrinas, que sean partícipes las entidades intermedias, las comisiones de fomento, que se pueda rescatar eso”.

“Que el chico vuelva a jugar, que vuelva al deporte”, destacó.