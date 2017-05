Pilar Geijo brindó una clínica en el Club Pescadores

“Los Biguá” consiguieron su segunda victoria consecutiva al vencer en su cancha al Club Mercedes por 39 a 22. Fue en el marco de la séptima fecha del Torneo de Segunda de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Los sampedrinos fueron superiores a los mercedinos, aunque algunos altibajos mostrados en ciertos trámites del encuentro fueron un alerta, pero la reacción a tiempo terminó dándole una victoria fundamental para seguir escalando posiciones y ganar confianza para los compromisos que se acercan.

Síntesis

Tiro (39): Francia, Arévalo, Villalón, Gauna, Krausse, Giménez, Tiramonti, Comezaña, Frías, Segura, Fantili, Salcedo, Corvalán, Peña, Rolfo. Ingresaron Salomón, Fosser, Barnola, Giménez.

Mercedes (22): Ozuirozia, Barsotti, Vallejo, Caricatto, Martino, Despalanques, Mainieri, Tancredi, Riquelme, Lagrenade, Gianaschi, Reynoso, Mana, Román, Vignau.

Tantos: Pt 2′, 7′ y 31′ tries de Giménez, Fantili y Peña, el primero convertido por Fantili (TF); 2′ penal Reynoso, 39′ try penal (M); St: 5′ y 20′ tries Despalanques y Cardoso, el primero convertido por Reynoso (M); 16′, 24′ y 33′ tries de Tiramonti, Comezaña y Rolfo, dos de ellos convertidos por Fantili (TF).

En la próxima fecha, Tiro Federal enfrentará a San Andrés como visitante.

RESULTADOS

San Marcos 19-74 San Andrés

Los Cedros 37-36 Argentino

San José 27-37 El Retiro

Atlético y Progreso 19-20 Varela Junior

Areco 18-8 Tigre

Ciudad de Campana 27-47 Las Cañas