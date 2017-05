Por primera vez en la historia de la Confederación Argentina de Patín, a los 30 años, Alexa Pettone logró ser reconocida como chica trans y así la autorización para poder competir en las categorías femeninas.

Hace pocos años decidió cambiar de identidad y la entidad que rige en el patín carrera la habilitó para que participe en donde ella sentía que debía estar.

Ya corrió tres carreras, compite en nombre del club Cermun de José C. Paz, es preparada por Raúl Llusá y entrenada por la múltiple campeona Andrea González.

“Yo patino desde los 8 años, dejé en mi pre adolescencia por una cuestión personal que fue mi cambio de identidad, porque me tocaba competir en una categoría donde no me iba a identificar que era con varones”, Contó Alexa en una entrevista realizada en FM Génesis. “Pero nunca dejé de entrenar ni de patinar, siempre fui constante porque me gusta”.

“En enero surgió una idea de preguntar a la Confederación Argentina de Patín si existía la posibilidad de que yo pueda competir como mujer, esperaba una respuesta negativa, pero pasó un mes y me llama el presidente de la Confederación y me dijo que no había problemas, que me buscara un club a quien representar”.

“Debo agradecer al presidente Esteban González, que es un presidente nuevo y es parte de un cambio. Es una confederación modelo por esto de la aceptación y la inclusión de chicas trans, corremos con mujeres, no se armó otra categoría, yo soy una más”, resaltó.

“Yo corrí con varones de los 8 a los 13 años, lo disfrutaba porque amo el patín pero no me sentía cómoda porque no era el lugar adonde yo quería estar. Siempre lo vi muy lejano, jamás pensé estar adonde estoy hoy, y pensaba abandonar el patín”.

“Van tres carreras, el primera la gané en Escobar que fue un Metropolitano, después fue en Rosario donde fui segunda y en el Nacional de Neuquén me clasifiqué primera, fue en las distancias de velocidad 300 y 500 metros. En las pruebas de fondo fui octava y en otras dos fui sexta”, contó la deportista.

“Adentro de la pista es bravo pero nunca sentí discriminación, me recibieron muy bien, mis rivales me recibieron muy bien. De hecho el Comité Olímpico Internacional, cuando surgió esto de deportistas transexuales, había pactado en principio un analítico del sistema hormonal, donde el sistema de testosterona está mucho más bajo que el de cualquier mujer, pero todos estos analíticos los dieron de baja. Pedían un tratamiento hormonal de dos años, pero yo me lo hacía por mi cuenta así que no hizo falta que me lo pidieran. Al reducir la testosterona, que es la hormona masculina, reduce el vigor y la fuerza”, señaló Pettone.

“Sostengo que es una pavada porque si no entrenas no conseguís nada”.

“Mi idea y el sueño, es llegar a un equipo nacional, mejorar mis tiempos y para eso me falta poco para lograrlo”.

“Siento que alcancé el lugar que yo tanto soñé, que era el de poder ser una deportista siendo quien soy, y hoy que suceda es algo es muy lindo. Igual no le doy el peso real para no conformarme y seguir creciendo, pero vaya como me vaya en las competencias ya gané, mi meta ya está cumplida”, contó orgullosa Alexa Pettone.