A través de la Dirección de Modernización, desde el 1º de junio se podrán reservar turnos para atención médica en el Hospital a través de la página web del municipio, www.sanpedro.gov.ar, las 24 horas, o bien de forma personal en el nosocomio de 8.00 a 14.00 horas.

Una vez obtenida la reserva, se requiere la confirmación presencial 30 minutos antes del inicio de atención de cada médico. Esta confirmación se hará en la ventanilla de admisión del Hospital presentando DNI y número de reserva, lo que le permitirá obtener el número para recibir la atención médica.

Cabe remarcar que la cantidad de reservas será limitada en base a la demanda de cada profesional, y determinada por la Dirección del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa".

CÓMO RESERVAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

1º Paso: Para acceder al sistema de reserva de turnos web del Hospital, primero deberá registrarse en el sitio municipal www.sanpedro.gov.ar a través del botón “Ingresar” y eligiendo la opción “No estoy registrado”. Luego de completar los datos, se le enviará automáticamente una confirmación por email, para certificar la veracidad de los mismos y confirmar la registración.

2º Paso: Una vez registrado, ingresando con las credenciales de usuario desde la solapa Gobierno Digital podrá acceder a la reserva de turnos web. La primera vez que ingrese se le pedirán datos adicionales, luego esa información queda asociada a su número de DNI.

Se solicita completar estos campos con información fidedigna ya que son importantes tanto para la reserva de turno como para las prácticas médicas que se realice dentro del Sistema Público de Salud a fin de construir su Historia Clínica Digital, donde se registrarán todas las atenciones recibidas, diagnósticos y estudios.

Los resultados de los estudios (Análisis de Laboratorio, Rayos X, etc.) presentes en la Historia Clínica Digital del paciente son confidenciales. El paciente debe ser responsable de no compartir sus credenciales de acceso al sistema. El Municipio de San Pedro no se responsabiliza de la administración de las claves personales de los pacientes.

3º Paso: Una reserva de turno se puede realizar desde el día anterior a la atención hasta 7 días previos a la misma, pudiendo modificarse este plazo para ciertos profesionales.

En caso de que el paciente no pueda asistir a la consulta médica, deberá cancelar la reserva de turno al menos el día anterior para liberarla a otro paciente. En caso de no hacerlo, el paciente no podrá reservar un nuevo turno, sólo podrá acceder a un turno de forma presencial el día de la atención. Una vez que recibió esa atención, podrá volver a utilizar el sistema de reservas.