Luciana Romero: “El make up me divierte y me apasiona”

Hizo varios intentos, pasó por varios trabajos, hasta que un día descubrió que lo suyo pasaba por otro lado y muy de todo lo que había estudiado. Luciana Romero conoció el maquillaje y allí descubrió que era lo que le gustaba. La make up participó de una entrevista en FM Génesis en donde se refirió a sus comienzos y lo que le significó introducirse al fantástico mundo de los colores.

“Fue pura casualidad, de improvisto, en realidad soy licenciada en hotelería y organizadora de eventos, laburaba de eso pero me di cuenta que no era lo mío”, comenzó contando en cuanto a sus inicio. “Yo a mi función no la veo como un trabajo, voy a divertirme y hacer lo que realmente me apasiona”.

“Todos los días en mi vida son diferentes, eso es lo que más me gusta, yo trabajo para el estudio más importante de Argentina de maquillaje “Bettina Frumboli”, y hacemos maquillaje de moda mayormente para diferentes revistas”, señaló.

“También hacemos sociales, por lo general son las novias que se casan, la madrina, las chicas que cumplen 15”.

Luciana estudió en Rosario, se interesó por la cosmetología y por distintas cuestiones terminó yéndose a Capital, primero viajando una vez por semana aunque tiempo después se fue a vivir.

Una amiga le consiguió trabajo en un estudio de maquillaje como booker, allí se interesó en un curso sin saber hasta allí como era ese mundo y que llegaba sin aviso al estudio de maquillaje más grande e importante de Argentina.

Se identifica con la moda y el maquillaje artístico, le gusta mezclar ambos, crear texturas, jugar con los colores. Le apasiona intervenir los maquillajes con arte, usando elementos que no se usan para maquillar.