Una joven denunció que fue robada y abusada

Un caso aberrante fue denunciado días atrás en la sede la Comisaría de la Mujer y la Familia. Una mujer de 18 años, que habita en el paraje La Buena Moza, aseguró haber sido abusada por una persona joven a quien jamás había visto por el lugar.

El hecho se registró el pasado sábado, alrededor de las 14 horas, en un camino rural del paraje, en inmediaciones del camino principal que une al lugar con San Pedro.

“Me dirigía hacia un lugar cuando me cruzo a esta persona. Cuando regreso esta misma persona me para y me pregunta adonde queda La Buena Moza, yo le digo adonde queda, quiero arrancar la moto y entonces ahí me levanta la voz”, contó la víctima en el aire de FM Génesis.

“Me dice que le dé el celular, yo le contesto que no tengo y ahí es cuando avanza hacia mí, me empieza a revisar y tocarme toda, me desprende la campera, se guarda mi celular y me agarra del brazo, forcejeamos, peleamos, lo empuje, le lastime él labio y ahí es cuando por la fuerza me obligó a practicarle sexo oral diciéndome que si no lo hacía me iba a ser peor”.

“No grité porque pensé que si lo hacía se iba a poner más violento, trataba de no alterarlo. Ahí él se va y cuando se retira me dice que si vuelvo a hacerle eso me devuelve el celular”.

“Yo a esa persona no la conozco, nunca la había visto, en La Buena Moza nos conocemos todos, y no es de ahí”, relató la joven.

“Yo andaba sola, siempre ando por ahí, y nunca me había pasado nada. El joven andaba en una moto tipo 150 color roja y negra. Era una persona de unos 28 años a quien nunca vi, pero si lo vuelvo a ver lo reconozco”.