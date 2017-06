Villa Ramallo vivió su jornada más gloriosa en su historia deportiva cuando en la cancha de Banfield y por una nueva ronda de la Copa Argentina Defensores de Belgrano derrotó a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1 a 0 con gol de Coronel.

La histórica jornada se vivió como una hazaña ya que el equipo de Storti jugó gran parte del encuentro con uno menos pero se las arregló para seguir de pie y con un planteo inteligente fue desgastando a un Gimnasia desconcertado.

El sampedrino Matías Nouet fue la figura del partido con una entrega encomiable ya que quedó como único delantero y se las arregló para complicar a la defensa del “Lobo”, contando además con algunas chances como para liquidar el partido.

Este club ramallense, que hasta no hace muchos años jugaba los certámenes regionales con los clubes de nuestra ciudad, empezó de a poco y en silencio, se fue haciendo fuerte, se ganó un lugar y ahora es uno de los equipos del interior más respetados.

RAMALLO LO CELEBRA

Los granates sumaron un eslabón a su rica historia futbolera. En esta oportunidad, por los 32avos. de la Copa Argentina venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1 a 0 con un golazo de Saucedo. El equipo chico del interior, Defensores (Federal A) le ganó a unos de los equipos más viejos del fútbol Argentino, Gimnasia (Primera División de AFA) jugando todo un tiempo con uno menos por la expulsión de Ponce a los 3’ de la segunda etapa.

Los granates llegaban a este partido luego de dos viajes a Mendoza (4000 km), llegaban de jugar el martes un partido decisivo, llegaban sin De Souza lesionado, parecía demasiado para enfrentar al “Lobo” platense, que no viene bien, es cierto, pero que es un equipo de primera. Un ejemplo mínimo, la utilería granate viaja en el colectivo de los jugadores, Gimnasia tiene una trafic, para el traslado exclusivo de elementos de utilería, como esa podríamos marcar varias diferencias entre un equipo del ascenso del interior y uno de primera. Pero estos partidos (Fue televisado por T y C Sport), generan una motivación extra y los jugadores granates dejaron el alma en el encuentro. El primer tiempo fue pobre y parejo, Gimnasia tenía la pelota pero no podía superar a un Defensores que le cerraba todos los caminos mostrando una firme tarea defensiva. Hubo una sola situación de gol, remate cruzado de Ibañez que se fue rozando el segundo palo. Apenas comenzado el segundo tiempo Imperiale estrelló un remate en el palo y el rebote Romero lo envió por arriba. Enseguida se fue expulsado Ponce por un codazo, iban apenas diez y el equipo en principio inferior, se quedaba con uno menos. Pero los platenses no le encontraron nunca la vuelta al partido, el primer pase desde los pies de Rinaudo salía bien jugado, pero después no tenía ideas y apostaba a los centros que mostraban un seguro Dobboletta y una estupenda tarea de Zules (Extraordinaro partido), Mondino y Mignaco, más el enorme despliegue de los volantes. Con el partido bien controlado Defensores se animó a ir sobre el arco rival, Nouet se la ingeniaba para complicar haciendo un enorme esfuerzo. Martín Arias debió exigirse ante un tiro libre de Caro. Pero a los 34´Saucedo, tomo un balón a 35´metoros del arco y sacó un remate espectacular que se metió por arriba del esfuerzo de Martín Arias poniendo el 1 a 0. Quedaban 10´ Dobboletta con una atajada espectacular evito el empate ante el remate de Coronel, y enfrente Defensores casi convierte el segundo, pero Romero saco sobre la línea el remate de Grandis y llegó el final. Los jugadores y la hinchada de Gimnasia no lo podías creer, se quedaban afuera de la Copa Argentina, y con un equipo del Federal A, situación compleja la del equipo platense. Del otro lado el loco festejo, la algarabía, las lágrimas de emoción, los abrazos interminables. Del otro lado Defensores festejaba el triunfo más resonante de su humilde, pero rica historia.

SINTESIS

GIMNASIA (0): Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Mauricio Romero, Maximiliano Coronel y Lucas Licht; Daniel Imperiale, Fabián Rinaudo, Sebastián Romero y Brahian Alemán; Nicolás Ibáñez y Eric Ramírez. DT: Leandro Martini-Mariano Messera.

DEFENSORES (1): Juan Dobboletta; Jorge Zules Caicedo, Diego Mondino y Leonardo Mignaco; Juan Capurro, Fernando Torrent, Matías Caro; Juan Cartechini, Fernando Ponce; Matías Nouet y Franco Coronel; Walter De Souza. DT: Héctor Storti.

GOL: ST: 34' Saucedo (D). CAMBIOS: ST (inicio): Guanini por M. Romero y Niell por Ramírez (G); 14' Saucedo por Coronel (D); 23' Mazzola por Romero (G); 31' Grandis por Capurro (D) y 45´Ameli por Saucedo (D). INCIDENCIA: ST 3' Expulsado Ponce (D) por agresión. ARBITRO: Héctor Paletta. ESTADIO: Florencio Sola (Banfield).