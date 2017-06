Voley: Náutico ganó, está invicto y lidera el campeonato

Por una nueva fecha del Torneo perteneciente a la Asociación Nicoleña, la primera división varones del Club Náutico San Pedro derrotó a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por un contundente 3- 0, con parciales de 25-18/ 25-19/ 25-23.

El plantel “Celeste”, que en esta oportunidad volvió a contar entre sus filas con los históricos Eduardo “Turco” Chain y Eduardo “Pelancho” Kovastch, no le dio chances a uno de los candidatos y lo relegó al segundo lugar.

Náutico llevó siempre la iniciativa y tuvo el agregado que todo equipo necesita para resolver el pleito ante la primera oportunidad que se le presenta o levantarlo cuando el rival lo supera. Algo así sucedió en el tercer set, cuando de arranque “el Granate” se puso 7- 1 arriba pero los sampedrinos reaccionaron a tiempo y lograron darlo vuelta hasta cerrarlo a su favor.

Náutico lidera el certamen con cinco partidos jugados y cinco ganados.

El plantel “Celeste”, estuvo integrado por: Gonzalo Ratto, Gastón Paladini, Matías Arregui, Gonzalo Lardiez, Eduardo Chaín, Lautaro Oromés, Ernesto Kovastch, Gaspar Balista, Hernán Contreras, Federico Bonvissuto, Valentín Mauri, Leandro Gerini, Julián Gamietea y Patricio Caso.

Por otra parte, en la tira de partidos jugados durante la misma jornada, la primera de mujeres también ganó por 3- 1; la Sub 17 se impuso por 3- 0; la Sub 15 le ganó a Defensores B por 3- 0 y el mismo equipo cayó ante Defensores A por 3 a 0. El Sub 13 cayó ante “el Granate” por 3- 0.