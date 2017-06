Con el objetivo de abrirse camino en el mundo de la música, “Valen” Burgueño acepta todo tipo de desafíos. Con la frescura de sus 16 años apuesta a crecer y armar su propia carrera, y para eso se está preparando, estudia, disfruta de su familia y los amigos, pero también compone canciones.

Se adapta a cualquier género, pero también se atreve a imponer su propio estilo. Lo pensó, se decidió y compuso un tema dedicado a su ciudad. La cantautora estuvo en los estudios de FM Génesis y presentó este tema inédito al que bautizó “Mi Ciudad”, con el cual pretende llegar a todos los rincones de San Pedro y así hacer su sueño realidad.

“Lo primero que pensé cuando se me ocurrió hacer una canción para San Pedro fue contarle a mi papá. Él me dijo que estaría bueno y me ayudó mucho”, contó la cantautora.

“A mi papá Marcos le gusta mucho escribir, así que me tiró varias ideas para ir escribiendo el tema”.

“Empecé a buscarle el ritmo y así se fue dando todo. Tardé entre dos y tres meses para componerlo porque se me iban ocurriendo cosas, entonces escribía y borraba, hasta que quedó. Después me junté con Gaby Torres que fue quien le puso la música”.

“Me inspiré en el paisaje de San Pedro, en la costanera, el rio, Vuelta de Obligado, la peatonal pequeña, la fruta, las flores, y así lo fui elaborando”, contó.

“Me gusta mucho como quedó pero si tengo que hacer alguna modificación la haré”.

“Lo primero que pensé fue que tenía que animarme y mostrárselo a la gente”.