Llegó y le dieron la 1. Así arrancó la historia de Julián Cappelletti, arquero de la sexta división, que desde su arribo en 2016 no soltó la titularidad, fue elegido el segundo mejor arquero del año por los técnicos, y sueña con integrar el plantel de reserva.

“Llegué el año pasado, empecé la pretemporada en mi club, Paraná Futbol Club de San Pedro. Vine a probarme gracias al contacto de un familiar con Marcelo Villasanti, que estaba como entrenador de arqueros, probé suerte. Justo la categoría 2000 no tenía muchos chicos en mi puesto. Estuve de lunes a jueves, me fue muy bien y ese jueves me llamaron a la coordinación, Enrique Borrelli me comunicó que había quedado. Me puse muy contento porque lo venía buscando hace mucho tiempo, me probé en varios clubes y siempre me volvía triste por no quedar”, así comenzó la vertiginosa carrera de “Cape”, como lo conocen todos en el club.

El oriundo de Paraná mencionó a su familia en reiteradas oportunidades y detalló la importancia de su círculo íntimo en los peores momentos: “Me veía con condiciones y entrenaba muy bien día a día en mi club, estaba convencido de que quería esto. Siempre que me iba de algún club mi familia estuvo ahí para sostenerme y apoyarme, me alentaban a que siga trabajando y siga insistiendo en probarme porque alguna oportunidad iba a tener. Se me dio”.

Volviendo a su fugaz ascendencia entre los arqueros nacidos en el 2000, el guardametas zurdo recordó: “Llegué tres semanas antes que arranque el torneo. A Eduardo Villega y a mi nos avisaron ‘uno usará la 1 y el otro la 12′. Esa frase nos motivó un montón. Durante la semana previa al inicio del certamen me iba dando cuenta por los trabajos tácticos que podía ser titular, llegó el sábado, me dieron la 1 y no lo podía creer, estaba feliz. Durante el año creo que me fue bien”.

Quien tiene como referentes a Manuel Neuer y Keylor Navas se mostró agradecido con sus compañeros, quienes lo recibieron de la mejor manera y lo ayudaron en su adaptación al club y a una ciudad lejana como Buenos Aires: “No conocía mucho a los chicos cuando llegué. Con el transcurso del tiempo los fui conociendo y me iban contando que varios habían estado en la selección y que en divisiones infantiles les había ido muy bien. A la defensa no tengo nada que reprocharle, desde el primer momento me hicieron sentir muy seguro. En la semana me hablaban para que esté tranquilo, me apoyaban y eso me subió el ánimo y la confianza a la hora de salir a jugar los partidos”.

El nacido el 4 de agosto del 2000 analizó el certamen que viene realizando la sexta división: “La calidad de jugadores no varió de un año a otro. Seguimos firmes y convencidos en nuestra idea de jugar bien al futbol, aunque no participemos de la misma competencia. Hay que jugar el torneo que nos toca, no tenemos la culpa y hay que afrontarlo. Tenemos la camiseta de Argentinos y debemos defenderla a morir”. Las principales diferencias entre el torneo de juveniles A y juveniles B, detalló el juvenil, se hacen notar “cuando jugamos de visitante las canchas no son como las nuestras y el juego por abajo se hace más difícil por la inestabilidad del césped. Es lo que toca este año y hay que sobrepasarlo como sea”.

Cappelletti es hijo de Pablo, recordado arquero de Villa Dálmine en el equipo que consiguió el ascenso a la B Metropolitana en la temporada 1995-1996, algo que fue determinante para que Julián se decidiera por los guantes. Sin embargo, su pasado como jugador de campo en divisiones infantiles hoy lo ayuda a desenvolverse mejor con los pies, una exigencia que surgió a partir de la táctica que usa Gabriel Heinze en primera: “El año pasado no jugábamos tanto con los pies. Con la llegada de Diego Gómez, sumada a la idea general que tiene el club de salir por abajo contando al arquero como un líbero, puede ser que haya mejorado. Me faltaba perfeccionar ese tema y este año estamos trabajando más ese aspecto”.

El joven que mira a Sebastián Sosa y Lucas Chaves por su -hasta ahora- escasa altura, relató la clínica que dio Carlos Goyen la semana pasada:”Estuvo muy linda. Él era muy bueno descolgando centros y nos inculcaba eso: ser tiempistas a la hora de ir a buscar la pelota, hacerlo con seguridad, pero notamos que no eran los mismos entrenamientos que tenía él que los de ahora. La charla nos sirvió mucho”, y agregó la importancia de tener a un formador como Antonino Spilinga, gloria del club: “Somos afortunados porque tenemos un arquero con mil experiencias para contarnos. Según dicen, en su época se destacó y él también nos recalca el tema del juego aéreo, le gusta que le demos seguridad al equipo desde ese aspecto”.

Por último, Cappelletti detalló los objetivos grupales e individuales de cara a este 2017: “Con la categoría buscamos pelear el torneo y a medida que vayan pasando los partidos veremos si podemos ilusionarnos con salir campeones. En lo individual busco crecer día a día y aspiro a hacerme un lugar para entrenar con reserva”.

http://juvenilesaaaj.com/