El Subcomisario Villanueva es el nuevo jefe de la DDI

Por decisión del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la delegación de la Sub DDI Baradero- San Pedro cuenta con nuevo titular. Desde hace pocas horas el Sub Comisario Rubén Daniel Villanueva se hizo cargo de la división en lugar del Sub Comisario Ariel Cerdeira quien había asumido hace pocos meses.

Villanueva es oriundo de Baradero y cuenta con varios años de experiencia dentro de la fuerza. Venía desempeñándose como segundo del funcionario saliente y ahora fue designado jefe.

Mientras tanto, Cerdeira, pasó a cumplir turno a la Departamental San Nicolás.

La modificación se da luego del cambio de autoridades en la DDI San Nicolás, cuyo titular ahora es el Comisario Inspector Raúl Hevia, quien hasta hace pocas semanas se desempeñó como segundo de Dante Paolini en la Departamental San Nicolás.

Hevia es el mismo funcionario que pasó raudamente por la Distrital San Pedro tras el alejamiento del Comisario Juan Monje hace dos años atrás.