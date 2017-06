Seis jóvenes con Síndrome de Down que tenían muchas ganas de trabajar, pero no encontraban un espacio laboral que los contenga, lanzaron al mercado con un pequeño emprendimiento productivo de “pizza party” que en sólo dos meses ya fue contratado en 24 eventos.



Los chicos fueron contratados por Clove Eventos, un nuevo lugar que tiene la ciudad sobre Ruta 191 km 6,5 en el cual los chicos preparan y sirven a los invitados las pizzas que ellos mismos elaboran.



“Los Perejiles” es el nombre que los chicos eligieron para este catering de pizza para fiestas ubicado en San Isidro; un proyecto de pequeña empresa del que también forman parte dos profesionales del taller de salidas recreativas para personas con síndrome de Down “Sumando”, al que todos asisten. Y a juzgar por los comentarios elogiosos que sus clientes les dejan en las redes sociales, el proyecto va más que bien.



A cada evento para el que los contratan, los Perejiles llegan con su propio horno y utensilios; y las tareas ya distribuidas entre quienes oficiarán de cocineros o de mozos. En las fiestas en las que trabajan, se trata de no hacer ninguna alusión especial al proyecto si nadie pregunta, o concesiones en la disciplina que deben seguir los mozos porque se “trata de normalizar” su participación desde ese lugar.



A los tres chicos con síndrome de down con los que se inició el proyecto -Mauricio Roldán (22 años), Franco Noseda (19) y Leandro López Padros (24)-, luego se sumaría un cuarto, Mateo Kawaguchi (22), quien “se recibió hace muy poquito” de maestro pizzero en la escuela de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce).



Completan el grupo Pablo Gómez (42), Tomy Noé y Sebastián Heincke; este último es el encargado de preparar pizzas y empanadas aptas para celíacos cuando los clientes lo solicitan.



Por el momento, Los Perejiles operan en zona norte y Capital Federal, pero en breve pretenden expandir su radio de acción hacia las zonas sur y oeste del Gran Buenos Aires.



Para contactarlos, se puede recurrir a página de Facebook (https://www.facebook.com/Losperejileseventos/ ) o escribiendo [email protected]