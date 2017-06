Desde el Frente Renovador, liderado por el diputado Daniel Monfasani, ya habían anunciado que participarían en estas elecciones aunque restaban conocerse los nombres de quienes integrarían la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares.

Aseguran que hasta el sábado no habrá nada oficial pero sobre el anochecer del viernes comenzaron a trascender los nombres de quienes encabezarán al menos los primero lugares.

Se pudo saber que la ex concejal Cecilia Vázquez encabezará la lista buscando regresar a ocupar una banca, mientras que será acompañada por otro ex concejal, Maurico Preiti, titular del Seda San Pedro y presidente de Las Palmeras de Río Tala. El tercer lugar de la lista estaría entre Luciana Monfasani y Laura Monfasani, mientras que el cuarto lugar será para otro ex concejal, Adrián Macenet.

El resto de la lista de candidatos a concejales como consejeros escolares, se completaría con militantes cercanos a la agrupación.