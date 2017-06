Concluido, a su entender, el período de instrucción, el representante de la Fiscalía Nº 9 de la ciudad de Baradero, Dr. Vicente Gómez, se expidió con respecto a la causa “Salazar Cecilio s/Malversación de Caudales Públicos- Art. 260”.

En su presentación, el letrado expresa que en el día de la fecha se ha dispuesto desestimar la denuncia que diera origen a la causa, así mismo se hace saber a las partes involucradas que se podrá requerir la revisión de dicha resolución por el Fiscal General si este lo encuentra.

Paola Prez, ex Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, quien durante este período judicializado fue patrocinada por el activo militante Socialista, varias veces candidato y actual concejal, Fernando Nouet, renunció al cargo que ocupaba durante los primeros meses de la gestión del Intendente Salazar, donde además manifestó su discrepancia por el accionar del ejecutivo durante uno de los primeros temporales que tuvo que afrontar la gestión, como así también otras expresiones vertidas sobre lo sucedido puertas adentro, puntualmente durante una reunión donde el accionar del área que ella representaba había sido duramente cuestionado. Evidentemente, y a criterio del Fiscal, todo lo ex puesto no pudo se comprobado.

“La justicia se pronunció sobre la ausencia de delito en la denuncia de la Dra. Paola Prez cuyo patrocinio era llevado adelante por el Dr. Fernando Nouet. Por lo que la distribución de las donaciones efectuada por la Secretaría de Desarrollo Humano fue legal y NO EXISTEN pruebas ni ninguna implicancia penal contra el Intendente Salazar, quedando totalmente claro que dicha demanda fue una clara maniobra política, a los efectos de pretender manchar el buen nombre y la honestidad tantas veces demostrada por nuestro intendente”, explicaron fuentes oficiales.