Fútbol: Se puso en marcha el Torneo Clausura de la URL

Comenzó el fin de semana el Torneo Clausura "Román Misenti" que organiza la Liga Deportiva Sampedrina. La primera fecha comenzó a jugarse el sábado con la victoria de Alsina sobre Atlético por 1 a 0. El resto de la fecha se jugó el domingo con triunfos de Independencia, La Esperanza, C. Córdoba y Sportivo, mientras que culminaron igualados en G. Castro, Río Tala y Baradero.

En el estadio municipal, Mitre, a los 30 segundos tuvo la ocasión de ponerse en ventaja, Oliveto cometió penal y otra vez el "Rey" Salomón fue figura. Le pegó Francisco Espíndola y el arquero devolvió el esférico. A poco del final de la etapa por una falta dejó la cancha el talentoso volante del rojo.

Independencia se puso en ventaja por intermedio de Laurino en el complemento y a poco del final Nacho Huesa estiró la diferencia para el dos a cero definitorio.

La Esperanza y Gral. San Martín protagonizaron un entretenido cotejo en el Pablo Noat con varios goles. El "verde" se puso en ventaja por Gabriel Rodríguez y aumentó Juan Cruz Corradini. Los de Pérez Millán buscaron de manera constante, logrando el descuento por Peyrouzelle, pero la alegría duró poco, ya que Mallo marcó para el local. Se abrió el cotejo, San Martín perdió por expulsión dos jugadores más, tres en total y uno del local, y la ventaja la aprovechó el local marcando Pugliesi y Sansó de penal y el 5 a 1 final.

Agricultores y Banfield jugaron en G. Castro, partido cerrado y muy disputado que recién pudo abrir el marcador en el complemento. Fue Neri Santomil para el taladro quien marcó la conquista, llegando al empate el local por gol de Rodríguez. Fue expulsado Torrens y Salomón de la visita.

América y San Roque jugaron en Río Tala, partido sin demasiadas emociones, que culminó sin goles. América juega de local en Río Tala por tener suspendida su localia en la ciudad.

Central Córdoba arrancó con todo en Santa Lucía, goleó a CADU 4 a 1 con goles de Catriel Ferreyra y Jáuregui en dos ocasiones cada uno. El empate transitorio fue de Jairo Santos. Santillán vio la roja para la visita.

Paraná y Las Palmeras se despertaron promediando el segundo tiempo y brindaron de allí al final un emotivo cotejo con goles incluidos. Se puso en ventaja por tanto de Agustín Castro el "albirojo", igualando a 6m del final Juan C. Biain para los de Río Tala. Hubo dos expulsados: Escobar (P) y Gómez (LP)

Fundición y Portela igualaron 1 a 1 en Baradero. El elenco de Ireneo Portela se puso arriba por gol de Colombo, mientras que el empate llegó por Giménez.

Sportivo y Rivadavia, como todo clásico, fue de dientes apretados y sin regalar nada en cada rincón de la amplia cancha del lobo. Josue Scavarda volvió con todo, marcó el gol del local, aumentando Bechtholt, que sirvió para sumar los tres puntos.

Resultados, primera división

Zona A

La Esperanza 5- Gral. San Martín 1

C. A. Mitre 0- Independencia F. C. 2

Agricultores Club 1- C. A. Banfield 1

Zona B

C. S. América 0- San Roque F.C. 0

C. D. Central Córdoba 4- C. A. Defensores Unidos 1

Paraná F. C. 1- C. S. Las Palmeras 1

Zona C

Atlético 0- Dep. Alsina 1

Sportivo 2- Rivadavia 0

Fundición FC 1- C. S. y D. I. Portela 1

Resultados, Segunda división

Zona A

La Esperanza 0- Gral. San Martín 2

C. A. Mitre 3- Independencia F. C. 0

Agricultores Club 1- C. A. Banfield 0

Zona B

C. S. América 2- San Roque F.C. 1

C. D. Central Córdoba 2- C. A. Defensores Unidos 1

Paraná F. C. 1- C. S. Las Palmeras 2

Zona C

Atlético 1- Dep. Alsina 0

Sportivo 1- Rivadavia 1

Fundición FC 2- C. S. y D. I. Portela 6

Resultados, Sexta división

Zona A

La Esperanza 7- Gral. San Martín 0

C. A. Mitre 1- Independencia F. C. 3

Agricultores Club 6- C. A. Banfield 1

Zona B

C. S. América 0- San Roque F.C. 1

C. D. Central Córdoba 5- C. A. Defensores Unidos 0

Paraná F. C. 7- C. S. Las Palmeras 1

Zona C

Atlético 4- Dep. Alsina 0

Sportivo 7- Rivadavia 1

Fundición FC 11- C. S. y D. I. Portela 0

Próxima fecha

2a. torneo Clausura

Zona A

Agricultores Club vs. Independencia F. C.

La Esperanza vs. C. A. Banfield

Libre: Mitre

Zona B

C. S. América vs. C. S. Las Palmeras

Paraná F. C. vs. C. A. Defensores Unidos

Libre: San Roque FC

Clásico A y B: Central Córdoba vs. Gral. San Martín

Zona C

B. Rivadavia vs. Dep. Alsina

C. S. y D. I. Portela vs. Atlético

Sportivo vs. Fundición FC

INFO: EL CLÁSICO