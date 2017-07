Con el objetivo de reflexionar y experimentar una propuesta novedosa y efectiva, las psicólogas Paulina Rolfo y Gabriela Batalla iniciaron la tercera temporada de lo que han denominado Taller de Cine y Reflexión.

“Es el tercer año de este ciclo de cine que se llama Taller de Cine y Reflexión, empezamos en 2015, a las dos nos gusta el cine y ambas somos psicólogas, y nos parecía interesante juntar las dos profesiones”, contaron ambas profesionales en una entrevista brindada en el aire de FM Génesis.

“El multiespacio cultural La Palma nos brindó la sala donde trabajamos el primer y tercer viernes de cada mes, una propuesta que se van sumando cada vez más participantes y son más ricas las reflexiones que sacamos sobre cada película que proyectamos como disparador”

“Las películas son independientes de cartelera, nosotras seleccionamos las películas en función al tema que proponemos para pensar, por ejemplo, el amor, la familia, los amigos, cambios, etc.”

“Proyectamos sobre distintos tipos de géneros y distintas nacionalidades de la película”, explicaron. “Cuando uno arma un taller, el objetivo no es terapéutico porque la idea no es profundizar en un tema con lo personal, al contrario, no cerrar sino abrir un tema, pensar junto a otros y lo que dicen”.