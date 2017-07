Los últimos hechos de inseguridad registrados en distintos puntos del partido y la masiva liberación de personas vinculadas a diversos hechos, preocupan a las autoridades.

Es por eso que el Intendente Cecilio Salazar se refirió a la problemática y al mismo tiempo se mostró contrariado con las determinaciones adoptadas por los jueces. En los próximos días enviarán una nueva nota al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari, y resaltó que insistirá para que de una vez por todas San Pedro cuente con un Juzgado de Garantías.

“Estoy muy preocupado, no sólo yo, sino la comunidad, es uno de los temas que más me preocupan en estos momentos”, comenzó diciendo Salazar en una nota concedida en el aire de FM Génesis.

“Hemos tenido charlas con Roleri (Secretario de Seguridad) y Agüero (Director de Coordinación Policial), ellos a su vez han tenido reuniones con todas las fuerzas policiales que están haciendo un gran esfuerzo”.

“En estos días vamos a inaugurar el nuevo Centro de Monitoreo, vamos a poner en marcha casi 50 cámaras que ya están todas colocadas”.

“Reconozco el gran esfuerzo que están realizando las fuerzas policiales para detener permanentemente a delincuentes pero no tenemos acompañamiento de la Justicia”

“Hace un mes tuvimos mega operativo, con helicópteros, muchos detenidos y hoy están libres. El delito, supuestamente, está probado por la cantidad de cosas que se les secuestro pero para los Jueces de Garantía eso no es una prueba suficiente”.

“Me preocupa la actuación de un sector de la justicia, porque no son todos, pero la actuación que han tenido en los últimos tiempos no se condice con la actitud que deberían tener de no liberar delincuentes que son peligrosos”.

“Estamos elaborando una nota, insistiendo, en primer lugar con el Ministro de Justicia, con Ferrari, para recordarle que el año pasado estuvimos con él, que se comprometió a establecer en San Pedro un Juzgado de Garantías. Le llevamos el proyecto de ley y lo único que tenían que hacer era que el Senado lo tratara pero no se dio”, recordó Salazar.

“También se lo dimos a Daniel Salvador, se comprometió a tratarlo en el Senado pero tampoco se hizo. El mismo proyecto se lo entregamos a Manuel Mosca, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, exactamente el mismo proyecto que le dimos a Ferrari y Salvador, y hasta ahora no tuvimos noticias”.

“Vamos a insistir para que se trate. Estamos pidiendo que se establezca en San Pedro un Juzgado de Garantías. Hemos hablado con otros municipios donde nos dicen que en otros lugres se manejan con otros parámetros y la ley es una sola pero sin embargo allí no se libera rápidamente a los delincuentes”.

“Acá en San Nicolás sucede lo contrario, en este último mes se han liberado a varios delincuentes que estamos viendo cuál es su conducta en estos días, porque se han cometido hecho graves”, señaló.