Hugo Mazzacane: “Iglesias está para cosas mayores”

Camino a Venado Tuerto, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, hizo un alto en nuestra ciudad. Allí se prestó a una entrevista y en el aire de FM Génesis contó cómo está la máxima categoría del automovilismo argentino, se refirió a los preparativos de la denominada carrera del siglo, y destacó el enorme futuro que tienen los pilotos sampedrinos Junior Solmi y Fernando “Morro” Iglesias.

"Realmente hay mucho que hacer y trabajar, además hay mucha gente que me acompaña en todo esto. Vamos a estar cumpliendo 80 años y lo vamos a festejar con la Carrera del Siglo que son los 1000 km en la ciudad de Buenos Aires", comentó Mazacane.

"Se está trabajando mucho en el autódromo, aún no he podido ir a verlo pero la gente que me acompaña me dijo que están trabajando duro y en pocos días van a estar concluidas las obras".

"El Turismo Carretera está muy bien y sano, comenzamos el año con 39 autos y alguien dijo, cuando lleguemos a mitad de campeonato, seguramente habrá alguno menos y yo les dije, habrá más, y hoy hay 46 anotados para la Carrera del Siglo", destacó el titular de la ACTC.

Sobre las categorías promocionales, el directivo señaló: “Podemos decir con orgullo que el TC Pista y TC Pista Moura son las proveedora de pilotos de la máxima categoría y hoy el 30 por ciento de los piloto del TC provienen de esas categorías y es un orgullo para nosotros”.

En cuanto a la participación de Fernando “Morro” Iglesias y Junior Solmi en esas categorías, destacó: “Seguramente Iglesias y Solmi van a estar compitiendo en la máxima categoría en poco tiempo. Cada uno está buscando su lugar pero me parece que Iglesias está para cosas mayores y Solmi está haciendo un camino que seguramente en muy poco tiempo lo llevará a la máxima categoría”.