Junto al “Mono” Acosta, Abal Medina Visitó la ciudad

Como lanzamiento de la agrupación en San Pedro, la cual lleva como principal candidato a Juan Cruz “el Mono” Acosta, quien es acompañado por Rita Leguizamón y Roberto Gabito, el actual diputado nacional, Juan Manuel Abal Medina, visitó la ciudad y tras una recorrida por distintos barrios se reunión con algunas instituciones deportivas en la sede de la Liga de fútbol.

“Está todo peor, eso es lo que uno puede ver a lo largo y a lo ancho de la provincia. Muchos problemas que estaban durante nuestro gobierno y nos hacemos cargo, pero ninguno ha mejorado, en realidad ha empeorado”, señaló Abal Medina ante los medios.

“Donde había pobreza hay más pobreza, donde había hambre hay más hambre, donde había inseguridad hay más inseguridad”.

“Es lo único nuevo que hay hoy en la provincia de Buenos Aires”

“Queremos empezar una alternativa distinta. El gobierno siempre nos propone la opción de cambiemos, resaltando que antes estábamos peor. Y la opción de Cristina nos dice, volvamos para atrás y la gran mayoría de los argentinos que quieren ir para adelante, quiere dejar atrás esté presente que es muy malo e ir por un futuro mejor. Por eso creemos que somos la única fuerza que puede expresarlo con claridad”.

“Nosotros somos opositores pero una oposición que le interesa que el país le vaya bien”.

Sobre la situación del ex Ministro Julio De Vido, el diputado señaló: “Nuestra fuerza política no hace show de campaña sobre este tema. Seguramente ninguno de ustedes lo sabrá pero nosotros en la plataforma que presentamos a la justicia electoral el primer punto dice que todos los candidatos renunciamos a nuestros fueros. No hicimos show, no salimos a decir lo bueno que somos. Lo hacemos de verdad, nos es un tema para tatar así”.

“Lo que ha dicho Florencio (Randazzo) y yo lo comparto es que lo que tendría que hacer alguien que tiene ese nivel de acusaciones ante la justicia seria al manos pedir licencia sin goce de sueldo y defenderse ante la justicia”.