Al día siguiente de que su compañero Juan Manuel Abal Medina encabezara una recorrida por la ciudad, el candidato a Senador por el frente Cumplir, Florencio Randazzo, hizo lo propio pero convocado por los representantes de la otra Lista que lleva a Américo Quintana como candidato a concejal y Damián Mosquera como Diputado.

Así y todo nadie pudo ocultar lo que generó la presencia de los representante de la otra lista del frente Cumplir, a quienes primero se les indicó que deberían abonar la entrada para ingresar al salón y participar del acto. De todos modos reinó la sensatez y no hizo falta tener que hacerlo ya que luego de algunas charlas se les permitió el ingreso sin ningún tipo de inconvenientes y hasta se los invitó a estar sentados en la mesa principal. Es por eso que Juan Cruz Acosta y Rita Leguizamón, compartieron la presentación con los precandidatos de la otra lista.

La presentación se llevó a cabo en el salón Riviera del Marinas & Resort del Howard Jonhson. Randazzo llegó a la ciudad cerca de las 13.30 hs. y de inmediato encabezó el acto que fue acompañada por una conferencia de prensa. Luego participó de una recorrida por la planta química de Chimex Food y la firma frutera Gomila.

“Somos una alternativa que no es volver al pasado”, dijo Randazzo. “En nuestra recorrida por la provincia nos encontramos con una preocupación importante en relación al trabajo”, señaló. “Existe una baja del consumo a propósito de que el gobierno ha instrumentado una política para bajar la inflación sin lograr su cometido y por otra parte enfriando la economía”.

“Esto tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario en relación al crecimiento de los precios y han tenido una política de importación que combinado a la falta de consumo ha traído problemas importantes a la pequeña y mediana empresa y por Si eso fuera poco se agrega al incremento de las tarifas”, afirmó.

“Está bueno que nosotros seamos una alternativa para poner un límite a las políticas que está llevando adelante el Gobierno, que creo que no solamente no resolvió problemas que dejamos nosotros sino que no resolvieron esos problemas, sino que se agudizaron y crearon nuevos”.