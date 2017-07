Matías Nouet ya es jugador de Quilmes.

A simple vista, su nombre parece el de un ilustre desconocido, pero el quinto refuerzo de Quilmes, Matías Nouet, tiene 24 años y un buen recorrido en el fútbol argentino. Con pasos importantes por clubes de Primera División, Nacional B y el Federal A, es la ilusión del Decano para romper las redes enemigas.

El delantero pedido expresamente por Lucas Nardi deslumbró en su último paso por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. También jugó en las Inferiores y reserva de Boca y en Villa Dálmine de Campana en el Nacional B.

Ahora se enfoca en hacer su propio camino en el Decano, donde la principal meta será ascender a Primera División: “Mi paso a Quilmes lo tomo con muchas ganas. Que un club tan grande como este me tenga en sus planes me pone muy contento en lo personal. La vengo luchando hace 11 años para tener esta posibilidad y seguir creciendo. Es una chance muy linda que se me presenta en este momento”, soltó en diálogo con FMQ.

El oriundo de San Pedro firmó su contrato por la tarde y señaló: “Esperé a firmar para recién entrenar con los compañeros nuevos. Para salir de Defensores tuve que renovar el contrato con ese club, para no quedar libre en junio del año que viene”.

Sobre sus características, deslizó: “En Villa Dálmine jugué de extremo por izquierda pero no tengo problemas en jugar por afuera. Igualmente mi especialidad es desempeñarme como segunda punta, así que si el entrenador lo pide de esa manera, tendré que atacar por esos lados. En Ramallo jugué de nueve y pude hacer varios goles, se realizó una gran campaña aunque hayamos quedado eliminados en semis”.

