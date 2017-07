La línea Un País Unido Hoy y Siempre será una de alternativas que presentará el frente 1 País en las próximas elecciones Paso. Su principal candidato es Ariel Ramanzini, quien en el atardecer del viernes encabezó un acto en el que se presentó oficialmente la lista de precandidatos a Concejales y Consejeros Escolares. La ceremonia se desarrolló en la flamante sede partidaria ubicada en la esquina de Salta y Tres de Febrero.

Ramanzini fue uno de los oradores pero también lo hicieron quienes integran la lista, como el caso de Karen Rodríguez, Mariana Toscanini y Angela Reyes.

“Nos preocupa la falta de trabajo y falta de generación de puestos de trabajo”, dijo Ramanzini. “Los jóvenes nos piden a diario trabajo y me dicen no me quiero ir de San Pedro, por ellos es que nosotros estamos en esto, estamos trabajando”.

“Hoy es muy difícil hablarle de política al vecino porque está enojado, porque está mal, porque no tiene dinero para sustentarse. Cuando viene un aumento de tasas es el que se opone o aprueba un aumento desmedido, por eso es necesario el concejal, para aprobar o no un presupuesto, para controlar cómo se hacen esas cosas”, remarcó.

“Hacer una oposición en serio significa controlar y presentar propuestas, no solamente decir que está mal y que está bien, porque cada vez que nosotros levantamos la voz con coherencia, con firmeza en el Concejo Deliberante, muchas veces recibimos ataques personales y no se trata de eso, sino de discutir políticas públicas”.