Metidas de lleno en la campaña, las representantes de 1País, Cecilia Vázquez y Laura Monfasani, se prestaron a una entrevista y explicaron cuáles son los principales reclamos de los vecinos.

Vázquez ocupa el cuarto lugar de la lista de candidatos a diputados provinciales, mientras que Monfasani es la segunda de la nómina que encabeza Mauricio Preiti.

“La tarea legislativa me encanta y cuando fui concejal la disfrute muchísimo, y cuando me propusieron integrar la lista me encantó porque hacía dos años que ya no participaba y la verdad que extraño la tarea, porque si trabajás se hace mucho en el Concejo Deliberante. El tema es que hoy muchos concejales no la sienten a la actividad, van a cobrar el sueldo y nada más”, disparó Cecilia Vázquez.

Por su parte Laura Monfasani, señaló: “Hace muchos años que milito y este año me propusieron ser candidata, y agradezco que me hayan tenido en cuenta”.

“Tenemos un gran equipo y con muchas ganas de trabajar y crecer. En el Concejo hace falta gente que tenga ganas de proyectar, de trabajar, de estar, de cumplir, y sobre todas las cosas de cumplir con la gente”, resaltó.

“En realidad la gente ya sabe quién es el que está siempre en los barrios, quien militó activamente con la gente, y nosotros nunca dejamos de caminar. Es una interna interesante y nosotros estamos trabajando mucho para imponernos”.

Sobre los planteos de los vecinos, la precandidata dijo: “Hay un montón de lugares en los que nos plantean el tema laboral y sobre todo en los barrios y las localidades, donde se nota la falta de trabajo. Recorremos, hablamos con la gente y faltan muchísimas cosas”.

“La inseguridad creció mucho, es un problema latente, es preocupante para todo San Pedro. Están pasando cosa y cada vez más seguido. Tenemos más patrulleros, más policías pero a veces no alcanza”.

“Pero lo laboral es preocupante. Los impuestos están muy caros, la luz, el agua, están muy caros, la gente… o come o paga los impuestos, las dos cosas no se pueden, y sobre todo donde hay una familia tipo”, subrayó Laura Monfasani.

Por su parte, Cecilia Vázquez, agregó: “Hoy la pelea de la gente es contra el changuito, la gente no puede llenar el changuito para comer, esa es la realidad y lamentablemente desde el gobierno nacional no se toman medidas para solucionarlo y desde nuestro espacio político, Sergio Massa, ha propuesta la ley de bajemos los precios donde se produce la eliminación del iva de 21 productos de la canasta baja”.