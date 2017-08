Metidos de lleno en la campaña, los candidatos del frente Cumplir, visitaron los estudios de la 106.7 donde explicaron por qué hay que votarlos y cuáles son sus propuestas ante la posibilidad de ocupar una banca en el HCD.

“Cuando charlamos con la gente, por suerte tenemos las puertas abiertas, nos damos cuenta que la mayoría del ciudadano tiene un descreimiento total sobre la política, de la misma manera que nosotros, y por eso estamos acá”, dijo Juan Cruz Acosta quien estuvo acompañado por Roberto Gabito.

“Creo que los políticos han prometido tanto que al no cumplir la gente no cree más nada de la política, por eso lo que les decimos nosotros es que todo ciudadano que hoy descree, tiene que empezar a participar para cambiar la imagen de esa política mala”.

Sobre los reclamos de la gente el dirigente sostuvo: “La falta de trabajo en San Pedro es caótico, cada vez más y como viene la mano, la frutihortícola es el que pero está. Por ejemplo, un compañero nos contaba que antes salían más de 10.000 persona a trabajar a los campos, hoy si salen 100 es mucho”, comentó Acosta.

“Hoy una fábrica no puede venir a invertir porque no hay parques industriales, yo creo que tenemos que hacer algo ya, no solo nuestro partido político, si no todos”. “Si llegamos al concejo, tenemos que tirar todos para el mismo lado”.

“Hay cosas para cambiar en el concejo, por ejemplo: Hay proyectos que son muy buenos para los barrios pero como fue llevado por los concejales radicales, el peronista no los votan, y así todo. En ese sentido vamos a estar apoyando los proyectos que sean beneficiosos para el vecino sea del partido que sea”. “Queremos que participe el barrio, que los mismos compañeros que integran ese barrio apoyen el proyecto porque es beneficioso para ellos mismos”, afirmó Juan Cruz Acosta.

“No me imaginaba que existiera en los barrios y las localidades semejantes necesidades, sabía que estábamos mal pero de esta forma no”, agregó Roberto Gavito, tercer candidato de la lista.

“Tenemos que ver de modificar la forma de trabajo de los concejales, porque hay muchos que están y no se sabe para qué están, no puede ser que un concejal no cumpla horarios y en eso estamos trabajando en caso de llegar al concejo”, agregó.