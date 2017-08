Fue temprano en la mañana del domingo cuando la joven de 19 años llego a su casa y la encontró su madre, en un estado calamitoso y en medio de una crisis nerviosa. La progenitora se sorprendió al ver a su hija de esa manera ya que la joven, la cual padece esquizofrenia, estaba pronta a dar a luz y ahora aparecía sola, sin un bebe y portando una mochila con restos de placenta. La familia no podía entender que había sucedido, donde había tenido familia y lo más importante ¿dónde se hallaba la criatura?

Rápidamente se radicó la denuncia en la comisaria de la mujer y la familia e intervino personal de esa dependencia, del Comando de Patrullas Local y de la Comisaría San Nicolás. Se requirió asistencia médica para la joven efectuándose su traslado en ambulancia al Hospital Zonal San Felipe, donde fue internada en sector maternidad. La Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia se entrevistó con la progenitora, quien informó que su hija padece de esquizofrenia, habiendo iniciado trámites para su internación y tratamiento. La madre expresó que su hija le manifestó que habría dado a luz sola, dejando al recién nacido abandonado.

MILAGRO

Ante este evento, el Sr. Jefe Departamental Comisario Inspector Jorge Palacios, ordenó se inicie de inmediato el protocolo de búsqueda del recién nacido abandonado en la vasta región de las Barrancas del Yaguaron, al que se abocó el máximo de personal y medios de la Jefatura Distrital y de las tres Comisarías de la Jurisdicción, del Comando de Patrullas San Nicolás, Policía Local y personal de D.D.I., como así también se contó con la colaboración de los vecinos del lugar, que conmovidos con el hecho, prestaron ayuda en la búsqueda. Luego de varias horas de tareas de rastrillaje, alrededor de las 18:00 horas, un vecino escucho los llantos de la criatura y lo encontró envuelto en una manta siendo llevado al Hospital San Felipe, donde informaron que se encuentra en buen estado de salud.

MARCANTONIO

En dialogo con EL NORTE, la Dra. Verónica Marcanonio fiscal de la UFI Nro. 1 expresó que se está investigando que fue lo que realmente sucedió “La chica lo tuvo sola y él bebe lo encontraron en las inmediaciones de donde ella decía que lo tuvo. Igual necesito tener una entrevista con ella, lo que no es sencillo porque deberá realizarse con psicólogos ya que la chica es paciente psiquiátrico. Hasta ahora se confirman sus dichos. Yo en un primer momento pensé que alguien la había asistido, pero hasta ahora, por lo que se presume, no habría tenido ningún tipo de asistencia para tener el bebe. La médica de policía me confirmó que esto es posible”, expresó la fiscal.

ABANDONO

Cuesta creer lo sucedido, una mujer que padece esquizofrenia, la cual hasta hace poco estuvo internada en tratamiento, yendo a tener él bebe sola, en zona de la barranca, sin asistencia médica ni de ninguna persona, dejando al bebe en medio de la nada, abandonado a su suerte, parece imposible, pero las evidencias hasta el momento demuestran los dichos de la madre “Yo todavía no pude entrevistarme con ella por su patología y necesito estar con una médica y una psicóloga para hacerlo, que me confirmen lo dicho, porque el bebé se encontró. Ella decía que lo tuvo y lo abandonó. La denuncia la hace la mamá porque ella va con la mochila con una placenta. Intervino la comisaria de la mujer y la mujer solo se comunicó por medio de su psicóloga, que fue la única con la que ella quiso entablar una conversación y decir teóricamente lo que había pasado”, explicó Marcantonio.

INVESTIGACIÓN

El momento de la búsqueda se volvió dramático y se esperaba lo peor, un bebe recién nacido sin ningún tipo de asistencia y abandonado en medio de las barrancas no tenía muchas chances de sobrevivir si el tiempo seguía pasando. “Un vecino que estaba paseando por la zona escucha llorar al bebe y lo ve envuelto en una toalla. Ahí interviene policía científica. Aparentemente el parto fue el lugar porque había rastros que lo corroboraban. Hay que analizar los datos, la placenta, para poder determinar fehacientemente si la chica está diciendo la verdad. Supuestamente él bebe está bien. Ahora los médicos lo revisan para ver si le quedaron secuelas. La verdad que tantas horas solo, un bebe recién nacido es un milagro que este sano. La médica de la policía me decía que ella misma puede tirar el cordón umbilical y sacar placenta y todo. No descarto cualquier hipótesis, lo que viene diciendo la chica se está confirmando, pero repito, no descarto nada y sigo investigando”, afirmo la fiscal.

Diario El Norte