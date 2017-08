A tres semanas de su desaparición muy poco se sabe oficialmente cuál fue el destino del avión turbohélice bimotor, marca Mitsubishi, con matrícula LV-MCV. En el mismo viajaban el piloto, Matías Ronzano; el copiloto, Facundo Vega, y el pasajero Matías Aristi, hijo del dueño del avión.

La búsqueda, a pesar de contar con todo lo que se necesitaba, arrojó hasta el momento resultados negativos, pero desde hace varios días, un grupo de pilotos particulares se sumó al rastrillaje, entre ellos, el sampedrino Jorge Génova, quien a su vez es amigo personal del padre del piloto.

El experimentado piloto, logró contactar a un vecino de la zona de islas de la localidad de Escobar, quien asegura haber visto caer al avión, pero aun no tuvo respuestas por parte de las autoridades.

“Que se haya planchado el tema es normal, yo lo plantee el tercer día de la desaparición que me preocupaba que viene el fin de semana, los medios se van a callar y se termina la búsqueda, por suerte no pasó así”, contó Génova en el aire de FM Génesis.

“Sin el apoyo de los medios esto se hubiera terminado hace mucho, incluso descubrir pilas de fallas en la organización de la aviación civil que quedaron expuestas con esta desgracia”, agregó.

“Sería bueno que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que ya lo hicieron mal y no lo van a poder remediar, empezar una búsqueda con un atraso tremendo y ahora están las consecuencias, no era lo mismo buscar el primer día que el tercero”.

“Falto organización y planificación, teníamos móviles y combustible”.

“Se van cerrando las hipótesis, rastrillamos una zona muy grande, hasta Formosa y si no tenés resultados, hay teorías que están manifiestas desde el primer día”, sostuvo.

“Nosotros no manejaos la hipótesis sobre qué fue lo que pasó, nosotros buscamos el avión”. “A esta altura consideramos todo, no descartamos nada. Hablé con el único testigo y hacia allí iremos, a la zona de escobar, para buscar, es una zona acotada pero buscaremos”.

“El testigo dice que vio el avión cuando estaba cayendo. Vive en la isla y no tiene idea de los puntos de notificación, lo vio caer y está seguro de eso, es lo más sano que apareció desde el primer día”, aseguro el piloto.

“Al testigo nadie lo entrevistó, se los llevé yo, fui e hice la denuncia ante el Prefecto, pero es el desconocimiento el que los lleva a todo esto, no hay mala intención, hay ignorancia. Acá están los roles cambiados entonces no esperamos resultados de gente que no tiene conocimientos, entonces descarta”.

“Qué les costaba ir y escucharlo al hombre, pararse y decirle adónde lo vio caer, y se busca ahí. Coincide todo, la posición del avión, la hora y el día”, afirmó.