El pasado lunes se produjo el recuento de votos en la ciudad de La Plata, y varios dirigentes sampedrinos acompañaron la jornada para certificar las sospechas generadas a las pocas horas de concluida la votación del pasado 13 de agosto.

Unidad Ciudadana fue uno de los sectores más perjudicados, y en persona pudieron corroborar el faltante de boletas, principalmente del cuerpo a Senadores, es decir, donde figuraba Cristina Fernández de Kirchner.

"Previamente al recuento cuando podías cotejar los datos propios con lo de la página oficial empezamos a comprobar que efectivamente en nuestra planillas teníamos determinados números y las planillas que habían enviado del Correo figuraba 0 votos, o una diferencia de números siempre para abajo, por eso el reclamo", explicó Soledad Llul en el aire de FM Génesis.

"Se observaron diferencias en algunas mesas pero no tenemos los números definitivos, no sabemos cuánto hubo de diferencia con lo que teníamos nosotros y lo subido por el correo. Hasta el viernes no tendremos esos números tanto a nivel local, provincial y nacional”.

"Había mesas donde Unidad Ciudadana, en todos los niveles, tenía 0 votos y en las planillas que teníamos nosotros teníamos números a favor", aseguró.

"Previo al recuento ya habíamos notado, cuando ingresábamos a la página para corroborar los datos, que Unidad Ciudadana tenía en muchísimas mesas 0 votos. Ahí fue donde apareció gente que nos reclamaba que habían votado en esa mesa a toda la lista. Eso nos alertó, empezamos a revisar todas las mesas y encontramos diferencias en muchas".

"Por datos propios son entre 500 y 700 votos, la diferencia máxima está en el cuerpo de Senadores. A la gente que votó a Cristina, le robaron el voto", expresó la candidata.

"Yo entiendo que en una mesa puede pasar que el Presidente se pueda confundir pero ya cuando empezamos a ver una, cinco, diez mesas, ya no puede ser tanta casualidad, y justo en todas las planillas el error esta en Unidad Ciudadana, algo dice eso".

"No es que en algunas planillas había 0 para Cambiemos, yo miré planilla por planilla y en San Pedro, Cambiemos, en ninguna mesa tuvo 0 votos".

"Yo pienso, y es una opinión mía, que nos robaron votos". "Ha habido certificados que han estado remarcados, y eso tendría que contar como no válido y hubo certificados remarcados hasta con lapicera de otro color arriba del azul/negra que habían utilizado".

"Esto no se dio solamente en San Pedro, en otras ciudades también pasó. En San Pedro había planillas muy complejas, que no se entendían y se notaba la mala voluntad de esas planillas".

"El error siempre es para Unidad Ciudadana, el 0 siempre estaba para nosotros", aseguró Soledad Llul.