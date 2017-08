Luis Lamas asumirá como Director de Minería

En pocos días será puesto en funciones el nuevo Director de Minería. El elegido es Luis Lamas, hijo de la concejal Patricia Rocca, quien meses atrás dejara la banca del Frente Renovador para recostarse hacia el oficialismo.

El flamante funcionario, de 34 años, tendrá su oficina en el edificio de la ex fiscalía, y su actividad, entre otras cosas, estará relacionada al Conindelta y los nueve municipios que la componen, Tigre; Escobar; San Fernando; Zárate; San Pedro; San Nicolás; Ramallo; Baradero y Campana.

Meses atrás había estado en San Pedro, la Directora Provincial de Minería, Carola Patané, y ella misma ya había dado el visto bueno para que un sampedrino se haga cargo de la Dirección.

“Nosotros nos ocupamos de la minería no metalífera y para sorpresa de muchos nuestra provincia es la más metalífera del país. No hablamos del valor sino de la cantidad de toneladas que se extraen mensualmente, no solo de cemento y cal, sino de arena, de río y de mar”, había contado la funcionaria en su momento.

“Nos encontramos con un municipio que está a favor de los controles. El Intendente está muy interesado en que esto se concrete rápido”, confirmó.

“Lo que hacemos nosotros es controlar nuestros recursos porque son de la Provincia de Buenos Aires y está en nosotros hacerlo porque somos un organismo de control”. “Hay nueve municipio que están nucleados en el Conindelta y ya venimos teniendo reuniones con las cámaras para ir acelerando los pasos”, señaló Patané.