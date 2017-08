Los peluqueros celebraron su día

Después de muchos años, porque algunos aseguran que en algún momento llegaron a encontrarse, los peluqueros de la ciudad, más algunos que llegaron de Baradero y otros de Gdor. Castro, celebraron su día con una cena desarrollada en Cocina Abierta 505.

La misma reunió a más de 50 profesionales que además de encontrarse, dialogar e intercambiar experiencias tuvieron la oportunidad de presenciar una demostración y presentación de productos.

“Surgió la idea de todos los años, los colegas, todos los que amamos esta profesión, que era la de juntarnos”, contó el estilista Alberto Cafferata, uno de los organizadores.

“La verdad que estamos muy contentos por la cantidad de gente que vino, más de 50 de San Pedro, Baradero y Gdor. Castro”.

“Acá en San Pedro hay muchos salones pero son más los de mujeres, son las más atrevidas. Arrancamos hace un mes con la idea de formar gente en la barbería y tenemos a más de 12 personas haciendo el curso”, contó el comerciante.

“El viejo peluquero estaba invitado, pero bueno, no quedó nadie sin invitar, decidieron no venir. Acá no hay competencia, es todo afecto, unirnos entre todos los que nos dedicamos a esto, esa es la idea. El año que viene los vamos a traer”, afirmó Cafferata.