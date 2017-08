Las Estrellas es una de las tiras más exitosas del año, producida por Polka y televisada por El Trece TV. La historia de cinco hermanas de diferentes madres que se reúnen con motivo de la muerte de su padre, Mario Estrella. En la lectura del testamento, descubren que su progenitor les impone una condición ineludible para cobrar la herencia: deberán regentear con éxito un "hotel boutique", por el término de un año.

La tira es protagonizada por, Virginia (Celeste Cid), Lucía (Marcela Kloosterboer), Carla (Natalie Pérez), Florencia (Violeta Urtizberea) y Miranda (Justina Bustos).

A partir del capítulo 63, por la ida del novio de Lucía, aparece en escena el acto sampedrino Bruno Alcón, quien intervino en tres episodios y se dio el gusto de besar a una de la protagonistas.

“Queda un capitulo más y la posibilidad de seguir más adelante”, contó el actor en el aire de FM Génesis.

“Es algo muy lindo lo que me está pasando, principalmente cuando estás en algo que te gusta”.

“Se genera un excelente vinculo, buena honda, y es un grupo que ya está armado, entonces te reciben con la mejor”.

“Es un equipo divino, y pegue buena honda con todos, con Francella y Lamote más que los otros porque ya nos conocíamos”, expresó. “Cuando uno va predispuesto la pasa bien”.

“Tuve con Marce (Marcela Kloosterboer) una escena de franeleo y antes tuvimos que entrar en confianza, no es sencillo, pero bueno, yo estudio actuación desde los 19 años y ayuda mucho”.

“La gente de San Pedro siempre está presente, me mandan mensajes, me alientan, eso es muy bueno. Es más, mis compañeros me piden que lleve ensaimadas y naranjas”.

“Para más adelante hay chances de hacer una novela en Chile, pero no se todavía, me tira un poco quedarme en Argentina. Por ahora no me interesa mucho irme del país” señaló.