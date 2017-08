Reafirmado el triunfo de la su lista una vez concluido el recuento de votos, el Dr. Ariel Ramanzini, candidato a concejal por el frente 1País, oficializó en la sede partidaria de Tigre la conformación de la lista, tal cual remarcaron las autoridades del partido desde un principio.

Es decir que el actual concejal massista encabezará la lista junto a Karen Rodríguez, mientras que el tercer lugar le corresponde al primero de la lista que perdió en las internas, en este caso, Mauricio Preiti.

“Gracias a los vecinos que nos acompañaron se confirmó que ganamos pero ya ese mismo domingo sabíamos que habíamos triunfado. Es un gran trabajo de nuestro equipo”, señaló Ramanzini en el aire de FM Génesis.

“Hemos hablado con distintos representantes del espacio nuestro en Tigre y tanto en el recuento de la semana pasada como ahora mismo ganó nuestra lista”.

“En el día de hoy (por el jueves) presentaremos la lista definitiva donde queda conformada por quien les habla, Ariel Ramanzini, y Karen Rodríguez, mientras que Mauricio Preiti ocupará el tercer lugar, salvo que la otra lista no esté de acuerdo o renuncie, porque no estaban de acuerdo, pero respetamos lo que nos indicaron las autoridades de nuestro espacio”, dijo.

“De no aceptarlo, la decisión será que participe la lista nuestra completa. Si ellos no lo hiciesen, pero la realidad es que se sabe que cuando vamos a una interna luego la lista será intercalada, el que gana va en los primer puestos y que el que pierde va atrás, sino no tendría sentido hacer una interna”.

“Tuvimos que ir a internas por las grandes diferencias que tuvimos fundamentalmente por no respetar el espacio, nosotros hemos trabajado siempre la boleta de punta a punta y lamentablemente el otro espacio no ha hecho lo mismo”, afirmó Ramanzini.

Finalmente, la lista de Ariel Ramanzini obtuvo 3.042 votos, contra los 2.949 votos que consiguió la lista encabezada por Mauricio Preiti y Laura Monfasani.