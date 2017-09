Tras varias horas de deliberación el ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales llegaron a un acuerdo y los tres inspectores que habían sido cuestionados seguirán desempeñándose pero fuera de la Dirección de Tránsito.

Por consejo del propio director del área, Angel Burgos, a los tres empleados no se les iba a renovar el contrato y quedarían cesantes en los próximos días ya que no estaba conforme con el desempeño de estos. La rápida intervención del gremio prevaleció y entre las partes acordaron darles una oportunidad más a los ex inspectores.

En conferencia de prensa, el Secretario de Coordinación, Dr. Ramón Salazar, y el Secretario del Sindicato, Juan Cruz Acosta, comentaron cual fue el acuerdo firmado.

Los tres trabajadores serán reubicados en otras áreas y se los evaluará durante tres meses para ver si están aptos para seguir desempeñándose en el lugar que se les asigne o definitivamente quedan afuera del municipio.