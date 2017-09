La competencia por el título de campeón en la Copa Bora 1.8T ya tiene un referente fuerte. Junior Solmi se va reafirmando como puntero del campeonato. En una entrevista intima nos cuenta sus sensaciones de lo que fue el paso por la catedral del automovilismo, que esperaba de Termas de Rio Hondo y lo que dejó esa nueva victoria.

En Buenos Aires se festejaron los 80 años del Turismo Carretera, un evento no menor. ¿Qué sensaciones te dejo?

La carrera de Buenos Aires fue espectacular, me dejo una sensación muy linda. Pudimos disfrutar de una gran fiesta de los amantes del automovilismo y haberla vivido desde adentro es un privilegio.

¿Cómo te preparaste para Termas de Rio Hondo que llegabas como puntero del campeonato?

Para termas me preparé como para todas las carreras, voy siempre a tratar de sumar. Trato de no entrar en roces para no perjudicarme ni perjudicar a los rivales y si se puede estirar la ventaja en el campeonato lo aprovecho, si no se puede intento mantener la diferencia o perder la menor cantidad de puntos.

Sirvió la preparación porque volviste a obtener la victoria y seguís puntero del campeonato ¿tenes alguna estrategia para mantenerte?

La estrategia es cuando se puede ganar, se va por la victoria. Cuando no se puede, se trata de sumar la mayor cantidad de puntos que se puede pero lo más importante hay que llegar si o si en todas las carreras. Sobre todo eso, te da regularidad y diferencia.

¿Cómo te ves para el título de campeón?

Hasta el momento soy el puntero del campeonato y me deja muy bien parado para pelear la etapa regular y empezar el Play-Off con una diferencia sobre los demás. Falta mucho para final de año y en las carreras nunca se sabe lo que puede pasar. Hay pilotos muy buenos dentro de la categoría y muy rápidos, va a ser un desafío hasta fin de año.

¿Qué es lo que más te gusta de la Copa Bora?

Me gusta que es una categoría muy cálida, hay mucho compañerismo y eso importa mucho! Además los autos son muy lindos de manejar y las carreras en os mismos circuitos que el TC están muy buenas correrlas!

Como siempre que hace una entrevista, Junior Solmi nunca se olvida de saludar a la gente de San Pedro y sus sponsors y amigos, ANTIGRAFFITI , ENTRE SRL , MITRE AUTOMOTORES, DELITAP , DWD, SAVIO MOTOS ,PINTURAS EMAPI , RYA ,TRANSPORTE SILMAR , BLUTECH , RA ,PASP SRL , SILVIA ,CABEZON , LUIS, EDUARDO y SEBASTIAN.