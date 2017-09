Mitre es el primer finalista del Torneo Clausura

Por uno de los cotejos semifinales del Torneo Clausura "Román Misenti" (el otro será el lunes a las 21:00 horas con Sportivo - Alsina), Central Córdoba recibió a Atlético Mitre ante una importante concurrencia que le dio un gran marco y colorido a la excepcional tarde del domingo.



El local con gol de Braian Montenegro a los 25m del primer periodo, derrotaba al rojo uno a cero, resultado que parecía no modificar, sin embargo el fútbol es atractivo porque hasta que el árbitro no marca el final todo puede suceder. Ya se jugaba tiempo de descuento, cuando el juez observaba su reloj, una pelota que cae en el área y da en la mano de un defensor local, no dudo Romero en marcar la pena máxima y allí Francisco Vaca lo tradujo en gol e igualdad.

Del penal no se duda, pero la gente del local protestó el tiempo adicionado (el penal fue a los 50m) por el juez principal.



Los penales fueron los que definieron el pleito y el pase a la final de Mitre que ahora deberá esperar por el resultado de Sportivo - Alsina para conocer su rival. Si es Sportivo será local, si es Alsina será visitante en el partido de ida.



Síntesis

Central Córdoba 1 (5) - Mitre 1 (6)



C. Córdoba: Marelli, Jáuregui, A. Cabral, Cugat, M. Cabral, García, Fernández, Chaves, Ferreyra, Milmanda y Montenegro. DT: Silvio Cabral. Relevos: Butti, González, Miño, fregenal y Franco Gómez.



Mitre: Chebeste, Vaca, Perfume, Bianchini, Ramis, Naso, F. Espíndola, Bé, Reynoso, Mattig y Mateo Gómez. DT: Agustín Díaz. Relevos: Moyano, López, Azimonti, Mallo y Delucca.



Goles: 25m Montenegro (CC), 90m Vaca (M) de tiro penal.



Definición por penales:

Por C. Córdoba: Convirtieron Milmanda, Jauregui, M. Cabral, A. Cabral, Chaves. Chebeste (M) le rechazó el tiro a Chaves (CC).



Por Mitre: Espíndola, Mattig, Chebeste, Reynoso, Vaca y y Perfume.







Árbitro: Oscar Romero

Asistentes: Damián Bertolini y Leandro Sottini



Cómo preliminar jugó el seleccionado femenino de la liga sampedrina, quienes se impusieron a Gral. San Martín de Pérez Millán 4 a 0.

EL CLÁSICO