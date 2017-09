Con un lleno total y una excelente calidad de músicos y artistas, pasó la segunda jornada del 14to. San Pedro Country Music Festival. El Paseo Público Municipal volvió a vestirse de fiesta para recibir a miles de fanáticos que en su mayoría, con atuendos típicos de este género musical, bailaron y disfrutar de cada uno de los grupos y solistas que pasaron el escenario natural.

En la segunda jornada actuaron: Syncerus, Carlos Arcuri & The Dusty Devils, Carlos Carranza & The Chevycasters, Los Revival, Emiliano Beltre, Feli Rolfo, Country Gruñòn, Montevideo Hot Country (Uruguay), Chowi, Giselle & The Mahoganys, Juanita Donati, Leo Enry y The Dance Country Music (Chile), Naty Bravo, Basiliki San Folk, Get Up Country Music Band, Gabriel Gratzer & The Boulevard Gospel Singers, Fernando Goin, Harvest, Henry Donati, Julia Capogrossi (EE.UU.), Adrián Tigen, The Monkyness, Adoracao Country (Brasil), Far West y Texas Hammer (Brasil).

Domingo 24 – 11.00

11:00 – Caballos

11:25 – Roxy Indica & The Volunteers

11:50 – Father & Son

12:15 – Frank Jacket y los de Río Seco (Chile)

12:40 – Gus Di Bella and The Joshua Tree

13:05 – The Yuyos

13:30 – Lajtavary Family Band (Argentina – Hungría)

14:00 – Orlando Curti &The Groove Seekers

14:25 – Caoba (Peru)

14:55 – Elvis Lives

15:25 – Pasto Loco

15:55 – Bronco

16:20 – Melody & Co.

16:45 – Julia Capogrossi

17:25 – Wanted

18:00 – Johnny Tedesco

18:35 – Max & Line Dance Club

19:25 – The Rey Band

20:00 –No Bull Country Music Band

20:40 – Canción Final

21:00 – CIERRE.

Hora estimada finalización 21 hs