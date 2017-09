Fútbol: Mitre se quedó con la primera final

En el Estadio Municipal Gral. José de San Martín de San Pedro se disputó la primera final del Torneo Clausura "Román Misenti" que la Liga Deportiva Sampedrina organiza para la Alianza Deportiva San Pedro-Baradero. Fue entre los equipos más ganadores de la última década, Atlético Mitre y Sportivo Baradero.



Mitre comenzó perdiendo, pero la gran actuación de Espíndola le permitió hacer una diferencia mínima de cara al partido revancha. Sportivo perdió el invicto que llevaba esta temporada.





La primera jugada de riesgo llegó ni bien dio inicio el cotejo, a los 2m gran pase de Ramis habilitando a Reynoso, hubo que hacer falta para pararlo. Le pegó Espíndola y pasó muy cerca. Sin embargo durante un lapso importante hubo mucha paridad, la llegada de Salvo sobre los 7m fue la más clara de la visita, con Chebeste casi vencido. De allí en más Salvo tuvo otra muy clara y por el lado de Mitre hubo llegadas pero sin profundidad.



Hasta que llegó el gol de la visita con el jugador más peligroso, apareció habilitado por Daniel Pérez con pase preciso a los 21m y con definición perfecta de Ángel Salvo el lobo pasó a ganar la final.



Tras el tanto Mitre tuvo una muy clara, fue entre Reynoso y Bé, definiendo este último con poca dirección.



A los 37m tercer tiro libre a cargo de la "Joya" Espíndola, esta vez superó con su remate a Tedeschi, quien a pesar de su estirada no pudo impedir que el balón se introduzca en el arco y le diera el grito de gol al "Rojo" y el empate. Tras esa igualdad, Mateo Gómez pudo desequilibrar. Fue un primer tiempo con atractivos y por momentos se intentó jugar bien, lo que se logró en varios pasajes del cotejo.



En el periodo final no pasó nada en los primeros minutos, pero a los 7m "Pancho" Espíndola marcó la diferencia con un golazo, la bajo con el muslo derecho y le pegó con pierna izquierda por arriba del uno, dando vuelta el marcador ante la alegría de la gente de Mitre.



Luego del gol Sportivo perdió a Orlando, quien por fuerte falta a Perfume vio la tarjeta roja.



Pudo Mitre convertir el tercero, llegó en alguna ocasión más con Gómez y Mattig, pero sacó ventaja ante un durísimo rival, lo que no es poco.



El próximo finde será la revancha, aunque no hay día confirmado debido a la presentación de Sportivo en el Federal B, dependiendo el día de juego se programa el local.





Síntesis

Mitre 2 - Sportivo 1

Mitre: Chebeste, Vaca, Perfume, Bianchini, Ramis, Naso, Espíndola, Bé, Reynoso, Mattig y M. Gómez. DT: Agustín Díaz. Relevos: Moyano, Chiorazo, Azimonti, Mallo y Delucca.

Cambios: 74m Mallo por M. Gómez, 78m Delucca por Espíndola y 86m Azimonti por Bé.



Sportivo: Tedeschi, Santoro, D´Angelo, Orlando, Horisberger, G. Gómez, Pérez, Báez Corradi, A. Salvo, Flores Moreno y Simour. DT: Marcos Barlatay. Relevos: Giamperetti, Somohano, Poll, Bulgarella y Ríos.

Cambios: Inicio del segundo tiempo, Bulgarella por Simour, 61m Poll por Pérez y 77m Ríos por Flores Moreno.



Goles: 21m Angel Salvo (S), 37m y 54m Francisco Espíndola (M).



Incidencias: Exp. 56m Orlando (S)



Árbitro: Horacio Javier Arias

Asistentes: Joaquín Gil y Juan Casco



EL CLASICO SANPEDRINO