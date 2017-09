Con la presencia de los principales dirigentes gremiales de la región quienes representan a diferentes sectores, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la CGT San Pedro- Baradero.

El acto, se desarrolló en el gimnasio de Independencia FC y estuvo colmado por grupos de trabajadores no solo de San Pedro sino también de Baradero y San Nicolás, entre otros distritos.

Pablo Moyano, Secretario Adjunto del gremio de Camioneros y Secretario General de la CGT, y Juan Carlos Schmid, Secretario General del gremio de Dragado y Balizamiento, y Secretario Gremial de la CGT, encabezaron el plenario normalizador. Además quedó establecido que el dirigente Maximiliano Cabaleiro, del Sindicato de Choferes de Camiones, fue designado Secretario General de la CGT San Pedro- Baradero.

“Tenemos que estar todos juntos en una sola lista por más que hayan diferencias”, señaló Cabaleiro. “Sabemos que algunos gremios tienen sus diferencias a nivel nacional o local, pero tenemos que estar todos juntos”.

Mientras tanto, Pablo Moyano fue el principal orador de la ceremonia y sostuvo: “Ustedes fíjense el desprecio que tiene este gobierno por los trabajadores” y lo comparó con lo sucedido en los años 90. “Hace poco días el Ministro de Trabajo estuvo la CGT diciendo que no va a haber una reforma laboral a la brasilera Y seguramente va a haber una reforma laboral a lo argentino, no?”, se preguntó.

“Triaca fue a la CGT y al otro día anunció por los medios que el año que viene las paritarias no van a cerrar más de un 9 al 11 o al 12%, es una falta de respeto, no a la CGT, sino los trabajadores”.

Por su parte, Schmid señaló: “La CGT no ha hecho ninguna tregua, ningún intervalo, no se ha comprometido absolutamente nada que no sea lo que ya señalamos el 22 de agosto en la histórica Plaza de Mayo y lo volvemos a repetir en esta regional”.

“Esta es una zona golpeada por el trazado económico que se ha puesto en marcha con el advenimiento de Cambiemos. En Campana, Zárate y San Pedro ha habido una importante destrucción de puestos de trabajo del sector industrial”.