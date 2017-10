Juegos BA: Guadalupe Benítez ganó la medalla de plata

La delegación sampedrina que interviene en la final de los Juegos Bonaerenses tuvo su primera alegría en el mismo día de inicio cuando Guadalupe Benítez se clasificó segunda en la prueba de Salto en Largo Intelectual.

Las competencias se desarrollaron en el Polideportivo Panamericano de Mar del Plata y Benítez saltó una distancia de 3,52 metros.

En la misma jornada, ganó el Rugby a Tres Arroyos por 24 a 0. El plantel está compuesto por: Alán Ruiz; Juan Cruz Varela; Jorge Raillón; Juan Ramognino; Pehuen Bonilla; Julián Ávalos; Nicolás Esteve; Kevin Jonsen; Felipe Butti; Alexis Yerman y Valentín Salazar.

Por su parte, el Handball, le ganó a Necochea por 35 a 21. El equipo está compuesto por: Santiago Repetti; Alejo Mitidieri; Felipe Casas; Nicolás Valles; Simón Paradela; Gerónimo Comba; Thomás Nakama; Thomy Oliveto; Valentino Fauro y Martín Zubilivia.

TODOS LOS RESULTADOS DEL DIA 1

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 13 - VELOCIDAD

Jesús Fernández: 6° posición

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 16 - BALA

María Leguizamón: 9° posición

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 20 - BALA

Luis Gatica: 4° posición

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 20 - SALTO EN LARGO

Guadalupe Benítez: 2° con salto de 3,52mts. MEDALLA DE PLATA

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 20 - BALA

Brisa Cocozzo: 4° posición

ATLETISMO INTELECTUAL A - SUB 20 - SALTO EN LARGO

Daniel Velo: 5° posición

BEACH VOLEY - SUB 18

Valentina Ullua y Albertina Rimasa: no se presentaron el primer partido

CANOTAJE - SUB 14

Bernardita Almada

CANOTAJE - SUB 14

Lucía Oviedo y Martina Gauna

Compitieron y aún no hay resultados confirmados. Restan sumatorias de las dos competencias y no se cierra hasta mañana. No hay clasificación oficial

FUTSAL - SUB 18

No se presentaron el primer partido (0-2)

FUTBOL REDUCIDO - INTELECTUALES D +17

Jugaron dos partidos: derrota 8-1 y 5-2. (primera y segunda fecha)

FUTBOL REDUCIDO - INTELECTUALES “B” +17

Derrota 2-0 (1er fecha)

PATÍN ARTÍSTICO

Emilia Vetta: Quedó 9° entre 19° competidoras. Vuelve a competir el martes

RUGBY - SUB 16

San Pedro 24- 0 Tres Arroyos

TENIS DE MESA

CATEGORÍA “B” (Roberto Mársico): Victoria 3-1 ante Tordillo CATEGORÍA “A” (Jorge Biglia): Derrota 3-2 ante Bahía Blanca CATEGORÍA “B” FEM. (María Amalia Coronel): Derrota 3-0 ante Coronel Suárez.

CAMINATA EN PAREJA

SUSPENDIDA POR MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Se pasa para mañana 14:45hs

HANDBALL

SAN PEDRO 35 - 21 Necochea