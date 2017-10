Juegos Bonaerenses: Más medallas para San Pedro

El segundo día de competencias fue el de mayor cosecha de medallas desde que la delegación sampedrina está en Mar del Plata. En total fueron cinco las conquistas alcanzadas y que se suman a la primera medalla conseguida por Guadalupe Benítez el domingo.

Quienes ganaron medallas el lunes fueron: Lucia Oviedo, fue 3ra. en Canotaje; Lucía Espinoza, se ubicó 2da. en Lanzamiento de Bala intelectual A; Camila Manchone se ubicó 2da. en Velocidad 100 metros no vidente; Martina Maroño fue 3ra. en Velocidad visual Sub 16, sobre el cierre de la jornada, Mijael Shiros, fue 3ro. en Natación libre intelectual Sub 13.

El programa para el martes es el siguiente:

ACUATLON - SUB 14

15:30hs (Marco Paladini)

ATLETISMO INTELECTUAL “A” - SUB 16 - BALA

15hs (Santiago Gómez)

BEACH VOLEY

14hs (Valentina Ullua y Albertina Rimasa)

FUTSAL

10:00hs (3° FECHA)

FUTBOL REDUCIDO - INTELECTUALES “B” +17

Martes 10hs

HANDBALL

13hs vs Hipólito Irigoyen

NATACIÓN

Finales: Gonzalo Castagnola (200mts libre sub 14) y Cristian Marsili (Espalda sub 16) -por la mañana-

PATÍN ARTÍSTICO

8:30hs (Emilia Vetta)

8:30 hs (Alfonsina González)

14:30hs (Candela Obrador)

15:30hs (Alisa Paes)

RUGBY

9:00hs vs Luján

TENIS MASCULINO DOBLE

8:30hs Saliqueló (Agustín Cajide y Facundo Morresi)

TENIS DE MESA

10:40hs vs 3 de Febrero (Jorge Biglia)

11:20hs vs H. Irigoyen (Mársico)

13:00hs vs La Matanza (Coronel)

CAMINATA EN PAREJA

14:45hs (Pedro Valli y Carmen García)