La del miércoles fue una jornada muy productiva para la delegación sampedrina que participa de las finales bonaeresnes en Mar del Plata.

El martes, Cristian Marsili se adjudicó la medalla de plata en Natación sub 16. Santiago Gómez fue medalla de oro en Lanzamiento de Bala especial; Alisa Páez fue medalla de plata en Patín Artístico y Marcos Paladini consiguió la medalla de plata en pentatlón.

Se suman a la medalla de plata que obtuvo Guadalupe Benítez en Salto en Largo; Lucía Oviedo, quien fue 3ra. en Canotaje; Lucía Espinoza, se ubicó 2da. en Lanzamiento de Bala intelectual A; Camila Manchone se ubicó 2da. en Velocidad 100 metros no vidente; Martina Maroño fue 3ra. en Velocidad visual Sub 16, y Mijael Shiros, quien fue 3ro. en Natación libre intelectual Sub 13.

En total son 10 las medallas obtenidas hasta el momento aunque restan desarrollarse las competencias de Caminata y Atletismo especial.